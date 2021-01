La vacunación por Covid no registró efectos adversos Locales 10 de enero de 2021 Redacción Por En medio de mucha información y audios de todo tipo que circularon en estos días, acerca del impacto negativo de la vacuna en el sector de la salud, y que llevó a funcionarios y profesionales médicos a desmentir estas noticias, en Rafaela, indicaron que no se registraron hasta el momento efectos adversos severos.

FOTO ARCHIVO SANDRA CAPPELLO. La infectóloga local fue una de las primeras vacunadas en la ciudad.

La campaña de vacunación contra el coronavirus, que se inició la semana pasada, tuvo sus fake news, a partir de audios que se viralizaron señalando que la vacuna Sputnik V, había generado consecuencias severas en algunos médicos y enfermeros que recibieron la primera dosis. Rápidamente salieron autoridades sanitarias a negar la información y a asegurar que la campaña continuaba en marcha.

Al ser consultada por este tema, la médica infectóloga Sandra Cappello, -que ya fue vacunada-, explicó que “todo el plantel de terapia intensiva y los médicos que se fueron anotando que estaban en la primera línea, de ese grupo hay algunos médicos y algunos enfermeros que presentaron algunos cuadros leves, donde no tenemos el número total de personas que presentaron los cuadros, porque algunos los registramos nosotros y otros se registran directamente en la página que hace el seguimiento y eso lo filtra directamente Santa Fe. No fueron tantos y la mayoría no faltó al trabajo”.

“Lo que se recomendaba y lo que se recomienda siempre con todas las vacunas, es que no se vacune todo el equipo de terapia intensiva en un mismo día, porque si te sentís mal faltan todos, es decir, que se vacunen dos o tres hoy, dos o tres mañana; eso es lo que se fue haciendo acá. La gran mayoría reportó dolores musculares, algunos un poquito de fiebre que con un paracetamol cedieron todos los síntomas y un poco de dolor de cabeza, pero no hubo ningún registro de un efecto adverso grave, ningún reporte hasta el momento. Tampoco se presentó ninguna manifestación alérgica, reitero esto es hasta el momento, ni ninguna manifestación neurológica; solamente leves dolores musculares y algunos casos con fiebre”, informó Capello.