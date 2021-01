Acciones para un verano cuidado Locales 10 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

La ministra de Salud, Sonia Martorano; y el secretario de Turismo, Alejandro Grandinetti; se reunieron este viernes para analizar las medidas interministeriales en marcha para garantizar un verano seguro en la provincia de Santa Fe. Además, planificaron acciones conforme las nuevas restricciones que se anunciaron a nivel nacional y que pronto anunciará la provincia. En la ciudad capital se suma a las acciones para un verano cuidado la Agencia de Desarrollo (ADER).

En la oportunidad, Martorano manifestó que “teniendo como prioridad cuidar la salud y la seguridad de las personas, intentamos garantizar que puedan disfrutar del verano sin descuidar la prevención y los cuidados”. “En este sentido –agregó– estamos trabajando a lo largo y ancho de la provincia en un operativo con la intervención de nuestros promotores de salud, focalizado básicamente a los cuidados en verano, un verano que vamos a disfrutar pero con mucho respeto”.

Es un verano distinto, con un nuevo paradigma centrado en el cuidado. Entonces se controlará y seguirá insistiendo en el uso de barbijo que tape boca, nariz y mentón. El lavado de manos constante o el uso de alcohol en gel y el distanciamiento. Dichas actividades comenzarán este fin de semana en las ciudades de de Rosario, Santa Fe, Cayastá y Sauce Viejo y se irán sumando más ciudades. “Por otra parte -concluyó Martorano–, recordar mantener en la familia lo que llamamos la burbuja sanitaria y tratar de realizar actividades recreativas siempre con ellos y con los cuidados que ya todos conocemos, evitando la circulación lo más que podamos”.



BUSCAN UN "EQUILIBRIO"

Por su parte, Grandinetti recordó que “la idea de este Gobierno es mantener aperturas lo máximo posible a pesar de este momento de la pandemia en términos de pandemia. No es una temporada normal de turismo, entonces apelamos a la concientización y pensamos a la provincia como un destino turìstico vinculado al cuidado”. “El pensamiento del gobernador Omar Perotti es tratar de mantener y preservar las fuentes de trabajo en la provincia de Santa Fe y la actividad económica con un límite, que esto no ponga en riesgo la vida de los santafesinos”, agregó el secretario de Turismo, en otro orden. Y concluyó: “Por eso desde este lunes 11 de enero vamos a tratar de lograr un equilibrio, que como sucede en todo equilibrio entre la actividad productiva vinculada al turismo y el cuidado de la salud. No van a haber medidas uniformes para toda la provincia, sabemos que tenemos ciudades con más problemas que otras”.

Por último, el representante de ADER, Nicolás Cabo, detalló que el objetivo es “la promoción y difusión pero también en este contexto de pandemia, prevención para cuidarnos todos. Ader junto al gobierno de la provincia venimos articulando esta campaña y este operativo que en esta zona cuenta con 5 puntos de información turística”. “Celebramos esta operación publico privada que logramos realizar junto al gobierno y las distintas instituciones de ADER, esperamos tener un excelente verano donde podamos cuidarnos todos y desde la agencia esperamos que los sectores productivos que fueron golpeados en su momento por la pandemia pueda fortalecerse para generar el empleo que tanto necesitamos”, finalizó.