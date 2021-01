En diciembre se fortalecieron las reservas del Banco Central Nacionales 10 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 9 (NA). - El Banco Central logró fortalecer las reservas en el pasado mes de diciembre, dado que crecieron en u$s 758 millones durante ese período, según datos oficiales.

La autoridad monetaria destacó que en el último mes de 2020 fue "comprador neto de divisas", tras reducir "progresivamente su posición vendedora a partir de septiembre".

Según lo señalado en el Informe Monetario Mensual, el saldo de reservas internacionales acumuló un aumento de u$s 758 millones respecto del cierre del mes previo, con lo que finalizó el año en u$s 39.410 millones.

El pasado viernes, el Banco Central informó que finalizaron la primera semana de 2021 en u$s 39.458 millones.

Además, el estudio sostuvo que en términos reales y sin estacionalidad, "los préstamos en pesos al sector privado habrían registrado en diciembre una caída de 1,7%".