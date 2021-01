El pedido de ayuda estatal de los hoteleros y gastronómicos Nacionales 10 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 10 (NA). - Ariel Amoroso, el presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), advirtió que si el sector no recibe apoyo estatal al menos hasta mediados del año, habrá "quiebras muy abultadas".

El empresario calculó que en el segmento de bares y restaurantes "la pandemia se llevó el 15 por ciento del rubro" y respecto de los hoteles indicó que "están cerrados hace diez meses".

"No tienen demanda y no la van a tener por lo menos hasta julio o agosto, siendo optimistas, por lo que el 2021 ya está perdido", enfatizó Amoroso.

En ese sentido, aclaró: "No podemos saber cuántos no van a abrir más porque la hotelería está cerrada y en ese sentido el último mes hubo 15 pedidos de baja a nuestra institución porque ya sabían que no iban a volver a abrir".

Advirtió que el segmento "está totalmente endeudado" y "la cadena de pagos está prácticamente quebrada".