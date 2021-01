Nuestro país volverá a negociar con el Fondo Nacionales 10 de enero de 2021 Redacción Por EL ADELANTO DE SERGIO CHODOS

BUENOS AIRES, 10 (NA). - Sergio Chodos, el representante de la Argentina en el directorio del FMI, anticipó que "la semana próxima se retomarán las negociaciones con el Fondo tras un freno por las fiestas de fin de año" y reconoció que "el diálogo sigue permanentemente" con el organismo multilateral.

"La semana que viene empezaremos con más intensidad los intercambios", indicó el funcionario, quien aclaró que "hubo un pequeño parate por fin de año".

Chodos evaluó que se debe "terminar con la dependencia del Fondo", mientras aseguró que hay una "tendencia a pensar que la solución es el financiamiento externo para gastos corrientes".

Afirmó que el país acudió al FMI por "la restricción externa y la necesidad de financiamiento".

"La Argentina no puede financiarse con dólares para gastos corrientes en pesos porque va generando mayor cantidad de problemas que soluciones", analizó.

Evaluó que la Argentina debe apuntar a "tener un mercado de capitales más robusto en su propia moneda", al tiempo que puntualizó que si existe un financiamiento externo, hay que "tratar de direccionarlo a inversiones genuinas".

"La Argentina es un país bimonetario y tenemos que lidiar con este tema y es mentira que la única dimensión importante es la fiscal".

Además, señaló que "no es lo mismo que sean dólares argentinos o externos".

"Es importante volver a entender la lógica de cómo, cuándo y dónde uno se endeuda", enfatizó y manifestó que el país "debería ser menos bimonetario", algo que "no va a ocurrir de un día para el otro".

Por otro lado, Chodos remarcó que el FMI tuvo "un rol positivo" cuando la Argentina negoció la deuda con los acreedores externos por haber "establecido cuál era el marco de la sustentabilidad de la deuda pública".

"Marcó un terreno de referencia respecto de las pretensiones iniciales de los acreedores", finalizó.