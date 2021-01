Salió del coma inducido el ex presidente Menem Nacionales 10 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El ex presidente y actual senador Carlos Menem salió del coma inducido, dejó de utilizar el respirador artificial y está "bastante mejorcito", pese a que continuará internado, afirmó su ex esposa Zulema Yoma.

El senador nacional por La Rioja había sido internado a mediados de diciembre en el Sanatorio Los Arcos, en el barrio porteño de Palermo, y con el correr de las semanas su salud se vio deteriorada: por esa razón, el 24 de diciembre debió ser inducido al coma.

Sin embargo, en los últimos días su estado tuvo mejoras que le permitieron salir de esa situación, aunque permanecerá internado en la clínica privada para continuar con el monitoreo de su salud.

"Gracias a Dios está bastante mejorcito, por suerte", contó Zulema Yoma, quien estuvo casada con el riojano entre 1966 y 1991 y con quien tuvo dos hijos: Zulemita y Carlos Junior.

En el mismo sentido se expresó Luis Daer, el abogado del ex jefe de Estado, quien remarcó que el legislador peronista "está mejor".

"Papá esta luchándola. Estamos acompañándolo", había afirmado Zulemita pocos días después de la internación.

Menem fue internado el 15 de diciembre pasado a raíz de una infección urinaria, tras la cual sufrió un episodio de descompensación cardíaca.

El pasado 24 de diciembre, cuando había sido sometido a un coma inducido, habían debido practicarle diálisis por una falla renal que se sumó a una insuficiencia cardíaca previa.

Ese agravamiento del estado de salud del ex jefe de Estado, de 90 años, se había producido luego de que su médico personal, Luis de la Fuente, manifestara que la infección urinaria estaba siendo "superada".

Durante el año pasado, Menem tuvo otras internaciones: la primera en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento por una neumonía bilateral, y la segunda a los pocos días de recibir el alta, debido a un cuadro de debilidad muscular y baja saturación de oxígeno en sangre.

El referente peronista tiene mandato como senador nacional por su provincia hasta el 10 de diciembre de 2023.