Piden la remoción del juez Eugenio Zaffaroni Nacionales 10 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 10 (NA). - Lilita Carrió, en su carácter de líder de la Coalición Cívica, y los diputados de ese partido, presentaron una nota ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir que remuevan al juez Eugenio Zaffaroni de su cargo en el tribunal, por sus dichos contra la Corte Suprema de Justicia y su pedido de indultar a ex funcionarios del kirchnerismo.

"Hicimos una presentación ante la Corte Interamericana para que investiguen las conductas del juez Zaffaroni y oportunamente disponga la sanción que entendemos corresponde, la remoción", señaló Carrió a través de su cuenta oficial de Twitter.

Allí, la dirigente publicó la nota remitida al tribunal internacional, en donde apunta contra las declaraciones de Zaffaroni sobre la Corte Suprema tras dejar firme la condena contra el ex vicepresidente Amado Boudou y sobre la posibilidad de indultar a ex funcionarios a los que consideró "presos políticos".

La Coalición Cívica reprodujo parte de la carta de apoyo a Boudou que tuvo a Zaffaroni entre sus firmantes y subrayó que allí el magistrado "acusa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la República Argentina de ser un organismo de persecución y de afectar el funcionamiento de la democracia".

"El juez de la Corte Interamericana parece, además, asumir una posición político partidaria explícita, máxime cuando la carta se encuentra firmada por una gran cantidad de dirigentes y funcionarios del partido político que gobierna actualmente", agregó en su presentación la Coalición Cívica.