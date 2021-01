Fue ratificado el cese de la comercialización de granos Nacionales 10 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El campo ratificó ayer el cese de comercialización de granos dispuesto entre lunes y miércoles y argumentó que se realizará para manifestar el "malestar" del sector.

El dirigente Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), sostuvo que "la medida apunta a no comercializar granos y que no haya controles de cargas, pero no queremos que se corten las rutas".

"Sólo es un llamado de atención para poner en lo más alto de la opinión pública el malestar del campo contra una medida muy perjudicial", enfatizó Pelegrina.

De ese modo, subrayó: "Esto se suma a muchas otras cuestiones que se dieron el año pasado".

Pelegrina se quejó del "tema de Vicentin, nuevos impuestos y otras decisiones que vienen afectando la capacidad de producción del agro argentino".

La medida de fuerza se pondrá en marcha tras la decisión del Gobierno nacional de cerrar las exportaciones de maíz de manera temporal.

El jueves el ministro Luis Basterra, mantuvo un encuentro con representantes del sector agroindustrial, los mercados de granos y la cámara avícola, en un intento por destrabar el conflicto.

Luego de esa reunión el Gobierno había admitido que podría revisar su decisión de suspender las exportaciones de maíz y reabrirlas antes de lo previsto.

Pese a ello, el sector confirmó que realizará la protesta y Pelegrina remarcó que "con el cese de comercialización no queremos molestar a nadie y mucho menos que después se nos eche la culpa por el aumento de precios o desabastecimiento como consecuencia de la medida de fuerza".

Durante el encuentro con Agricultura, el campo se comprometió a garantizar el abastecimiento interno, además de mitigar los efectos de cambios bruscos de los precios internacionales que impactan en el consumo, promover facilidades en el acceso a la producción y crear un mesa de trabajo del maíz y trigo.