El Midgets suspendido ante la restricción horaria Deportes 09 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Ante el DNU Presidencial anunciado (hasta el momento de emitirse el informe de la categoría, todavía no publicado) que restringe la circulación a partir de las 23:00 y hasta las 05:00/06:00 del día siguiente, en teoría vigente desde la 00:00 del día 8 de enero de 2021 y como consecuencia de la incertidumbre que genera la disposición que adopte el Gobierno Provincial al respecto, no contando con reglas de juego claras y con la finalidad de no dilatar más la toma de las resoluciones pertinentes, la AML y la ACPML, en conjunto, dispusieron la suspensión de la carrera programada originalmente para este sábado 9 de enero en el circuito "Juan F. B. Basso", de la localidad de Vila.

Esperando la confirmación de ambos decretos se evaluarán los pasos a seguir para que en la fecha que oportunamente se reprograme esta segunda fecha, tenga continuidad este Torneo Oficial "Marcelo 'Colo' Sarponti" 2020/2021.

Cabe acotar que el jueves habían sido suspendidas las pruebas libres, anunciadas previamente para esa jornada.

El Midgets del Litoral tenía previsto volver a competir después de 350 días, por la pandemia del COVID 19. La competencia se había anunciado sin público, mencionando además que sólo el piloto y 4 mecánicos podrían asistir a la prueba.

No obstante, se trabaja para que, en caso de mejorar la situación sanitaria, la reanudación pueda darse finalmente con una cantidad limitada de espectadores.