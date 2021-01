Todo listo para la Champions América Deportes 09 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO BUSCARA REPETIR. Quimsa, el campeón 2020.

La segunda temporada de la Basketball Champions League Américas, la competencia continental de clubes de baloncesto más prestigiosa de las Américas, empezará el 31 de enero y se jugará en formato de burbujas, con tres sedes iniciales: Buenos Aires (Argentina), Managua (Nicaragua) y Río de Janeiro (Brasil).

La BCL Américas contará nuevamente con la participación de 12 equipos, con la novedad de haber sumado representantes de dos nuevos países, Colombia y Panamá, con Titanes de Barranquilla y Caballos de Coclé, respectivamente. Ellos se suman a los mejores equipos de Argentina (Quimsa, San Lorenzo e Instituto), Brasil (Flamengo, Franca y São Paulo), Chile (CD Valdivia), Nicaragua (Real Estelí) y Uruguay (Aguada y Peñarol).

El sistema de competencia será nuevamente con cuatro grupos de tres clubes cada uno, que quedaron conformados de la siguiente manera: Grupo A, Real Estelí (Managua, Nicaragua), Titanes (Barranquilla, Colombia), Caballos de Coclé (Coclé, Panamá).

Grupo B: Quimsa (Santiago del Estero, Argentina), CD Valdivia (Valdivia, Chile), São Paulo FC (San Pablo, Brasil).

Grupo C: Aguada (Montevideo, Uruguay), San Lorenzo (Buenos Aires, Argentina) y Franca BC (Franca, Brasil).

Grupo D: CR Flamengo (Río de Janeiro, Brasil), Instituto (Córdoba, Argentina) y Peñarol (Montevideo, Uruguay).



FORMATO DE BURBUJAS

Al igual que en la definición de la primera temporada, en la que se coronó campeón Quimsa de Santiago del Estero (Argentina), la disputa de la segunda edición será posible con la implementación del protocolo sanitario de FIBA en el marco del COVID. Será sin público en los estadios y el ingreso estará habilitado únicamente para las personas acreditadas.

Las primeras burbujas se disputarán en el Estadio Obras (Buenos Aires), el Polideportivo Alexis Argüello (Managua) y el Maracanazinho (Río de Janeiro).

El fixture en la sede Buenos Aires será: Domingo 31 de enero, San Lorenzo vs. Aguada; Quimsa vs. Valdivia.

Lunes 1 de febrero: Aguada vs. Franca y São Paulo vs. Valdivia.

Martes 2 de febrero: San Lorenzo vs. Franca y Quimsa vs. São Paulo.

En la sede Río de Janeiro: Miércoles 3 de febrero, Flamengo vs. Peñarol. Jueves 4 de febrero: Peñarol vs. Instituto. Viernes 5 de febrero: Flamengo vs. Instituto.

La Fase de Grupos continuará con nuevas burbujas entre el 4 y el 9 de marzo y entre el 24 y el 29 de marzo. La del 4 al 9 de marzo tendrá como sedes a las ciudades de Valdivia (Chile), Barranquilla (Colombia) y Montevideo (Uruguay), mientras que la del 24 al 29 se jugará en Córdoba (Argentina), Franca (Brasil), San Pablo (Brasil) y Panamá.

Esto está confirmado, aunque no es oficial. Los ganadores de cada uno de los grupos se medirán en una Final Four entre el 8 y el 13 de abril. Los partidos serán transmitidos por DirecTV en Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Paraguay, así como por DAZN en Brasil y por YouTube en el resto de los países.