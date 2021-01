Rugby: Bruzzone entrenador en Chile Deportes 09 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

La Federación de Rugby de Chile anunció oficialmente la contratación del santafesino Nicolás Bruzzone como entrenador de Selknam, la franquicia transandina que se desempeña en la Superliga Americana de Rugby. El ex medio scrum de 35 años reemplazará a Pablo Lemoine, de quien fue ayudante la temporada pasada.

La historia entre Bruzzone y Chile se remonta a mayo de 2017 cuando el jugador criado en Universitario de Santa Fe fue a trabajar al Grange School como profesor de educación física. Se unió a Old Boys y ese mismo año salió campeón en el torneo transandino. El 2019 lo recibió como entrenador asistente del uruguayo Pablo Lemoine al frente de Los Cóndores. En 2020 volvió a repetir y ahora toma el mando del equipo.

“Buscaremos trabajar sobre la buena base del año pasado representando los principios de la Federación de Rugby de Chile. La expectativa de la franquicia es poder continuar con el desarrollo de los jugadores nacionales y de esta forma pretendemos, al finalizar el torneo, contar con los jugadores mejores preparados para afrontar un año importante para el rugby de la región”, dijo Bruzzone al sitio web oficial del rugby chileno.

“Pretendemos que Selknam nos prepare de la mejor manera para cumplir con los objetivos de los seleccionados nacionales en un ambiente internacional de alto rendimiento”, agregó el ex medio scrum que paseó su juego por el seleccionado mayor y también por el de Los Pumas 7s que lo llevaron a los primeros planos del rugby. En el Seven se dio el gusto de apoyar 56 tries con 238 partidos sobre sus espaldas (segundo con mayor presencia detrás de Gastón Revol) y formó parte del plantel que disputó los JJ.OO. en Río de Janeiro 2016.