Etcheverry perdió en Delray Beach Deportes 09 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 9 (NA) - El platense Tomás Etcheverry, 256° del ránking mundial, tuvo ayer su primera experiencia en un cuadro principal ATP en el 250 de Delray Beach, donde perdió en set corridos ante el local Christian Harrison (789°). Etcheverry, de 21 años, cayó con parciales de 6-4 y 6-2, luego de una hora y 20 minutos de juego sobre superficie dura, en el certamen que generalmente marcaba el inicio de la temporada para el tandilense Juan Martín Del Potro, campeón en 2011.

"Más allá de la derrota es increíble esta experiencia. Cuando me avisaron de la chance para ingresar directo al cuadro principal estaba en la playa con mi novia, descansando en medio de la pretemporada", aseguró Etcheverry, en conferencia de prensa. Y agregó: "Los protocolos ATP están funcionando muy bien y son estrictos. Llegué acá luego del viaje desde Argentina y me metieron en burbuja por 24 horas hasta tener el resultado negativo por COVID y ahí sí pude entrenar. Te dan tu propio auto y todo está preparado muy bien".

Por último, Etcheverry se mostró ilusionado de cara a lo que seguirá en la temporada ATP atípica y con cambios en el calendario habitual. "Sé que será una temporada particular para estar atento a lo que pueda jugar en torneos grandes. Todo el tiempo hay bajas y quiero poder aprovechar siempre que se pueda. Incluso me enteré que podía entrar último a Australia mientras estaba acá en Delray Beach", concluyó.