Todo más claro en BH Deportes 09 de enero de 2021 Redacción Por Finalmente Joel Sacks no pudo recuperarse de una lesión en un tobillo

FOTO ARCHIVO DEFENSOR. "Pucho" Yuste tendrá su debut oficial en el Lobo.

Ben Hur también tuvo este viernes un entrenamiento táctico en barrio Parque de cara al partido inicial por el Regional Amateur, nada más y nada menos que frente a 9 de Julio el domingo en el estadio Germán Soltermam.

Finalmente habrá una baja para este encuentro para el técnico Carlos Trullet, ya que Joel Sacks no pudo recuperarse de una lesión en uno de sus tobillos. El ex jugador de Atlético de Rafaela venía siendo utilizado por el entrenador como volante interno, pero ante su ausencia Leandro Sola será el volante de recuperación.

De no mediar inconvenientes de último momento, el once titular del Lobo para el arranque sería con Matías Astrada; Luis Ybáñez, Miguel Yuste y Martín Zbrun; Gustavo Mathier, Leandro Sola, Joaquín Castellano y Martín Alemandi; Ricardo Acosta; Maximiliano Bustamante y Diego Nuñez. No obstante, por las características de los jugadores el esquema táctico puede variar desde el inicio o durante el partido mismo.

También fueron citados para el encuentro, para integrar el banco de suplentes: Alan Velázquez, José Alberto, Nicolás Besaccia, Marcos Valsagna, Germán Mayenfisch, Leonardo Ochoa, Matías Zbrun y Tomás Asteggiano.

De ser el apuntado el once titular, Ben Hur en relación al año pasado tendría de entrada a cuatro incorporaciones: Yuste, Mathier (que regresa), Acosta y Bustamante.