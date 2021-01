Unión recibe a Patronato Deportes 09 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO EN SANTA FE. El Tate recibe al conjunto entrerriano.

Se juega la quinta fecha de la zona complementación de la Copa Diego Maradona y este sábado, Unión recibe a Patronato en un cotejo vibrante para los fanáticos de ambos equipos. El duelo será transmitido por la pantalla de TNT Sports.

El choque se desarrollará en el Estadio 15 de Abril. La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el pasado fue el pasado 14 de febrero del 2020 en un encuentro que concluyó con victoria por 1 a 0 a favor del Patrón.

Los de casa sueñan con el milagro. Unión de Santa Fe debe conseguir un triunfo y esperar a que Lanús le colabore en el enfrentamiento ante Rosario Central para poder avanzar a la final de la fase complementación.

Patronato, entre tanto, arriba a este duelo tras igualar 1 a 1 ante Lanús y su objetivo en este choque será el de cerrar decorosamente una temporada para el olvido.



OTROS PARTIDOS. 17.10 hs. Lanús vs Rosario Central, 19.20 hs. Vélez vs Godoy Cruz, 19.20 hs. Racing vs Newell's.