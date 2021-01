Boca y River van en busca de la final Deportes 09 de enero de 2021 Redacción Por COPA DIEGO MARADONA

FOTO WEB DEFINICIÓN. Russo cuida más que Gallardo. Ambos buscan la final de la Copa Diego Armando Maradona.

River y Boca encararán la recta final de la Copa Diego Armando Maradona con ambiciones opuestas, producto de lo que le dejó a cada uno el partido de semifinales de Libertadores que disputaron durante la semana.

Por un lado, luego del 3-0 sufrido ante Palmeiras, Marcelo Gallardo guarda a muchos de sus titulares para "recibir" a Independiente desde las 21.30 (televisación de TNT Sports) en cancha de Banfield (con el Monumental en obra, trasladó su localía habitual a la cancha de Independiente pero la cambió para este compromiso por enfrentarse al equipo de Avellaneda).

Mientras que por el otro, Miguel Angel Russo optará por una formación completamente alternativa para medirse a la misma hora con Argentinos Juniors, en La Paternal (televisación de Fox Sports Premium), priorizando el partido revancha del miércoles con Santos (fue 0-0 en la Bombonera).

Ambos clubes llegan igualados en puntos (ocho) en la cima de la Zona Campeonato A, aunque Boca corre con ventaja porque tiene una diferencia de gol de +4, contra el +3 de River. Pero tampoco hay que descartar a Argentinos que, con 7 unidades, también tiene chances de clasificarse a la final del certamen a disputarse el domingo 17 en San Juan, con un pasaje para la próxima Libertadores como premio.

Las únicas ausencias por los de Núñez serían las de Enzo Pérez, expulsado en el 2-2 ante Boca de la fecha pasada, y la de Jorge Carrascal, en duda ya que podría ser "castigado" por el DT luego de la inverosímil tarjeta roja recibida ante Palmeiras. De todos modos, Gallardo es un especialista en el arte de esconder la formación hasta último minuto, como lo hizo para el Superclásico, por lo que no se pueden descartar que al fin y al cabo guarde a sus mejores jugadores para la revancha del martes ante los brasileños.

River tendrá enfrente a un Independiente que cierra el torneo envuelto nuevamente en una crisis deportiva, ya sin Lucas Pusineri como entrenador -no se le renovó el contrato- ni Jorge Burruchaga como mánager -renunció-. El club, sin chances de meterse en la final, estará a cargo interinamente de Fernando Berón, que no podrá contar con Andrés Roa y Lucas González, lesionados; ni con Alan Franco, expulsado en la derrota pasada ante Arsenal.

Mientras tanto, en La Paternal y con todas sus fichas puestas en la Libertadores, su gran déficit de los últimos años, Boca hará gala del largo plantel del que goza Russo e intentará dar el golpe con nombres como los de Edwin Cardona, Ramón Abila, Mauro Zárate y Julio Buffarini.