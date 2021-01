Lo que debe pasar para que Atlético se clasifique a la final por el ascenso Deportes 09 de enero de 2021 Redacción Por La Crema juega este domingo un partido clave ante Sarmiento en el Monumental. Depende de sí mismo para quedarse con la zona B y acceder a la finalísima ante el ganador de la zona A.

FOTO ARCHIVO POR LA VICTORIA. La Crema depende de sí mismo para clasificarse a la final. Le debe ganar a Sarmiento.

A pesar de la derrota que sufrió Atlético de Rafaela ante Defensores de Belgrano y del triunfo de Sarmiento sobre el ‘Dragón’ en el pendiente, resultado que colocó a la “Crema” en el segundo lugar de la tabla, los dirigidos por Walter Otta llegan a la última fecha de la Fase Campeonato de la Primera Nacional dependiendo de sí mismo y con chances de clasificar a la final por el primer ascenso en la Liga Profesional.



Serán dos los equipos que irán a ese único partido a jugarse en cancha neutral; 90 minutos para definir quien asciende a Primera División.



Los que llegan con posibilidades a esta séptima y última fecha son varios. Platense (10 puntos), Estudiantes Río Cuarto (10), Agropecuario (10) y Estudiantes Buenos Aires (9). Mientras que en el grupo de Atlético, será un mano a mano entre la Crema (13) y los de Junín (14).



A Atlético de Rafaela no le sirve otro resultado que la victoria. La Crema clasificará si le gana a Sarmiento como local. El empate no le sirve ya que lo clasifica al conjunto de Junín. Una derrota lo podría dejar hasta muy mal parado de cara a la lucha por el segundo ascenso, incluso hasta afuera de la semifinal y con la obligación de jugar los playoffs.



Todos los encuentros irán este domingo. Por la zona A, desde las 17.10hs, y en la zona B a las 19.15hs con la presentación de Atlético en el Monumental ante Sarmiento. Por el otro lado jugarán: Estudiantes RC vs Agropecuario, Platense vs Temperley, Ferro vs Estudiantes BA.



Repasando el reglamento, vale recordar que el primero de cada zona clasificará a la final por el primer ascenso. En caso de igualdad en puntos, se definirá por goles a favor.



El segundo clasificará a las semifinales de la etapa eliminatoria por el segundo ascenso a la Liga Profesional.



Del tercero al octavo pasarán a la etapa eliminatoria por el segundo ascenso.