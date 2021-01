4.994 allanamientos y 3.280 detenidos en 2020 Policiales 09 de enero de 2021 Redacción Por INTERVENCIONES DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL (AIC) DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

La Agencia de Investigación Criminal (AIC), dependiente del Ministerio de Seguridad, difundió las estadísticas del año 2020 donde se registraron 4.994 allanamientos en toda la provincia.

Estas actuaciones son el resultado de gran cantidad de horas de trabajo en materia de investigación, escuchas telefónicas y análisis complejos relacionados con tareas de inteligencia criminal, que las y los agentes de la AIC ejecutan de manera minuciosa en conjunto con el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

En dichos procedimientos, desbarataron numerosa cantidad de bandas delictivas y secuestraron un total de 1.014 armas de fuego con más de 23 mil municiones. Además, la Agencia detuvo a 3.280 personas, todas ellas puestas a disposición para los correspondientes procesos judiciales por parte de las Unidades Fiscales del MPA.



SEGURIDAD

PUBLICA

Al respecto, el secretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro, expresó que “este fue un año auspicioso para la Agencia de Investigación Criminal, esta dependencia fue creada por la actual gestión del gobernador Perotti y el ministro Saín. Fue una reconversión de la ex policía de investigaciones (PDI) con la idea de profesionalizar y hacerla más eficiente en su desempeño. A lo largo del año hemos observado un incremento sustancial en el trabajo de investigación que lleva adelante la agencia, hemos tenido números importantes en cuanto a allanamientos, más de 5.000”.

Además, agregó: “La agencia ha incautado más de 1.000 armas y 23 mil municiones lo que implica un trabajo coordinado con la Agencia de Prevención de Violencia con Armas de Fuego (APVAF) que es otra dependencia que ha sido creada por nuestra gestión para atender la problemática de la distribución de armas ilegales que contribuyen a la violencia en la provincia en su conjunto”.

En tanto la logística con la que operan los delincuentes y las bandas criminales desarticuladas, el personal de la Agencia, retuvo más de 5.500 teléfonos móviles y 899 vehículos.

“En general, hemos tenido resultados muy positivos que están asociados a los problemas criminales que se observan en la provincia, y en la ciudad de Rosario en particular. Una línea de trabajo importante tiene que ver con las investigaciones sobre bandas criminales organizadas, relacionadas con el narcotráfico, y en este marco hemos llevado adelante un proceso de reconversión del área de narcotráfico dentro de la AIC, hemos centralizado medios y utilizado una mejor gestión de los recursos humanos y materiales, para dar un nuevo impulso a la lucha contra el narcotráfico en el marco de la Agencia”, destacó el funcionario.

Este organismo contabiliza los hechos de cada una de las regiones de toda la extensión provincial y, dentro del mismo, cada una de las divisiones principales que intervienen en los diferentes procesos de investigación y procedimientos: Dirección de Inteligencia Criminal Estratégica, Dirección Operativa y Agencia de Investigación sobre Trata de Personas.

Asimismo, la AIC trabaja mancomunadamente con otros organismos y agencias del Estado, en especial con el Ministerio Público de la Acusación, y también con la Justicia Federal, esta última por razones de competencia frente a delitos vinculados a las redes de trata de personas y aquellos relacionados con el narcotráfico.

Para finalizar, Montenegro resaltó que “el proceso de fortalecimiento de la AIC está enmarcado en la política del gobierno provincial de modernizar el sistema policial. Esto lo estamos llevando adelante a través del envío a la Legislatura de los tres proyectos de ley que contemplan, entre otras cosas, la conformación de un cuerpo policial de investigaciones criminales, la AIC, ahora mucho más consolidada y profesionalizada”.



SOBRE LA AIC

La Agencia de Investigación Criminal de la Provincia de Santa Fe, ex Policía de Investigaciones, constituye un servicio policial abocado a la investigación penal preparatoria de los delitos, asistiendo a los fiscales competentes del Ministerio Público de la Acusación.

La misma depende administrativa, orgánica y funcionalmente de la Subsecretaría de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad. Asimismo, cumple las diligencias competentes ordenadas por el Ministerio Público de la Acusación.