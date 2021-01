Saguier: encapuchados asaltaron a una jubilada Policiales 09 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Una vecina de 85 años residente en la localidad de Saguier vivió una auténtica pesadilla, luego de que dos personas encapuchadas ingresaran a su domicilio con fines de robo, en la tarde del miércoles último.

Según cita El Periódico de San Francisco, a la mujer no sólo la amenazaron, sino que además la increparon violentamente para que les entregue una fuerte suma de dinero en dólares estadounidenses.

A pesar de que la víctima les gritaba no poseer esa suma de dinero, los malvivientes revisaron las habitaciones de la casa, para luego llevarse un teléfono celular, un televisor, una cartera y alrededor de $ 7.000 en efectivo.

No fue informado si hubo denuncia policial por este hecho, ni si la policía de la Subcomisaría 18ª de Saguier prosigue las diligencias de rigor, aunque se presupone.



PRESO POR EL ROBO

DE UN CELULAR

Un rafaelino fue detenido, al portar un teléfono celular denunciado como sustraído.

En la esquina de las calles Progreso y Champagnat –barrio Barranquitas-, personal de la Unidad Regional V de Policía identificó a LNW y entre las prendas que vestía fue hallado un teléfono celular, adelantó LA OPINION online.

Sobre la procedencia, LNW no dio una respuesta convincente, por lo que se investigó y finalmente se concluyó en que había sido denunciado como robado en jurisdicción de la Seccional 15ª.

En consecuencia, fue detenido y se le inició una causa penal al respecto.



ROBO UNA MOCHILA

CON INDUMENTARIA

Personal de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional V, procedió a la aprehensión de un joven de 19 años, que protagonizó un ilícito.

Al hacer paso por calle Aragón y Barcelona –barrio Villa Rosas- personal policial fue alertado por un joven de 16 años, que un sujeto se habría apoderado de una mochila con prendas de vestir en su interior, en momentos en que la había dejado en el piso mientras jugaba al futbol.

Así las cosas, se realizó un operativo de saturación y en calle España y Santi, se identificó al sujeto, hallando y secuestrando en su poder la mochila y la indumentaria malhabida.