Twitter suspendió la cuenta de Donald Trump

ESTADOS UNIDOS, 9 (NA) - "Después de una revisión detallada de los tuits recientes de la cuenta @realDonaldTrump y el contexto que los rodea, hemos suspendido permanentemente la cuenta debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia", comunicó la red social.

"En el contexto de los horribles eventos de esta semana, dejamos en claro el miércoles que violaciones adicionales de las Reglas de Twitter podrían resultar en este mismo curso de acción.

Nuestro marco de interés público existe para permitir que el público escuche directamente a los funcionarios electos y líderes mundiales. Se basa en el principio de que las personas tienen derecho a tener el poder para rendir cuentas abiertamente", agregó la plataforma en un comunicado.

"Sin embargo, dejamos en claro hace años que estas cuentas no están completamente por encima de nuestras reglas y no pueden usar Twitter para incitar a la violencia, entre otras cosas. Seguiremos siendo transparentes en torno a nuestras políticas y su aplicación", señaló además. Twitter hizo mención para la decisión a dos mensajes, en uno de los cuales Trump anunció que no iba a participar de la asunción del presidente electo, Joe Biden. En primer lugar, el presidente tuiteó: "Los 75.000.000 de grandes patriotas estadounidenses que votaron por mí, AMERICA FIRST, y HAGAMOS QUE AMÉRICA SEA GRANDE OTRA VEZ, tendrán una VOZ GIGANTE en el futuro.

¡¡¡No serán irrespetados ni tratados injustamente de ninguna forma o forma !!! ". "A todos los que me han preguntado, no iré a la investidura el 20 de enero", añadió en otro tuit en alusión a la asunción de Biden.