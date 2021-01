Falleció la actriz Marion Ramsey

BUENOS AIRES, 9 (Télam). - La actriz norteamericana Marion Ramsey, conocida por su papel de sargento Hooks en "Locademia de policía", falleció a los 73 años en su casa de Los Ángeles.

Aunque su papel más popular fue el de la oficial Laverne Hooks, su carrera comenzó antes: en 1964 apareció en "Hello, Dolly!" y en la década del ´70 se consolidó como una talentosa actriz de teatro, cine y televisión, informó hoy el portal especializado Variety.

En teatro, participó en "Miss Moffat" y en televisión participó en el programa "Keep On Truckin '" en ABC y tuvo un papel regular en "Cos".

Pero en 1984 encarnó el papel que marcaría su éxito profesional: con la primera "Locademia de Policía", dirigida por Hugh Wilson y protagonizada por Steve Guttenberg, Kim Cattrall, David Graf y G. W. Bailey, Ramsey interpretó a la sargento Hooks a lo largo de toda la década, hasta la sexta entrega en 1989.

Su último trabajo actoral llegó en "When I Sing" de 2018, una película sobre una mujer que repentinamente entró en la industria de la música después de una carrera, en su mayoría decepcionante.