Duran Duran estrena cover de Bowie en un homenaje al Duque Blanco

BUENOS AIRES, 9 ( Télam). - El grupo británico Duran Duran estrenará su cover de "Five Years" de David Bowie en el marco del evento mundial vía streaming "A Bowie Celebration: Just for One Day", que celebra el cumpleaños del artista de cuyo fallecimiento se cumplirán cinco años el próximo domingo.

Así, las leyendas del pop Duran Duran inician las celebraciones de su propio 40 aniversario con una impresionante versión del clásico "Five Years", que abría el disco "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars" que Bowie editó en 1972.

El vocalista de Duran Duran, Simon Le Bon detalló que su vida como adolescente "giraba en torno a David Bowie": "Él es la razón por la que comencé a escribir canciones. Una parte de mí todavía no puede creer en su muerte, pero tal vez sea porque hay una parte de mí donde todavía está vivo y siempre estará".

"…Cuando compramos el disco en vinilo de 'Ziggy Stardust', nuestra primera prueba de su perfección fue la canción 'Five Years'. No puedo explicar lo honrado que me siento que Duran Duran tenga la oportunidad de interpretar a este ícono y colocar nuestro nombre junto a Bowie para esta conmemoración de su música", añadió.

"A Bowie Celebration" comenzará hoy a las 23 hora argentina y estará disponible para que los poseedores de boletos de todo el mundo lo disfruten en vivo y durante 24 horas después de su transmisión inicial.

Producida por Mike Garson, que fuera tecladista de Bowie, y con un impresionante line up de artistas, el concierto ofrecerá más de tres horas de música, lo que permitirá a los fanáticos recordar y experimentar sus canciones favoritas de Bowie como nunca antes: versionadas por los amigos de David, compañeros de banda y aquellos para quienes él era la banda sonora de sus vidas.