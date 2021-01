Calvo acompañó a Perotti en importante recorrida Región 09 de enero de 2021 Redacción Por Sesenta yseis millones de pesos entregados a gobiernos locales e instituciones, inauguración de centros de salud y recorrida por obras hídricas fueron parte de la agenda del pasado jueves del gobernador Omar Perotti, que fue acompañado por el senador Alcides Calvo junto a otras autoridades locales y provinciales.

FOTO PRENSA AC// AURELIA. Tradicional corte de cintas en la inauguración del Centro de Salud. SAGUIER. Las autoridades también inauguraron el Centro de Salud.

El senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, destacó la gestión que han hecho los municipios y comunas y que el gobierno provincial ha tratado de dar respuestas de una manera u otra, en este caso a través del programa de Obras Menores, aportes del Fondo Covid y del Plan Incluir, entre otros, “Con estas acciones estamos convencidos que estamos poniendo de pie nuevamente a la provincia de Santa Fe”. “Hoy, el departamento Castellanos, con todos los aportes que van a recibir municipios, comunas e instituciones intermedias recibe 66 millones de pesos. Esto es la clara demostración de que los compromisos se cumplen”, concluyó el senador.

El presidente comunal, Héctor Perotti, de la localidad de Bella Italia, anfitriona del encuentro, afirmó que “es una alegría inmensa que nos esté acompañando hoy el gobernador de la provincia para entregar aportes y hacer obras para nuestras localidades, sobre todo para las pequeñas localidades”.

Durante la actividad, llevada a cabo en Bella Italia, donde se entregaron recursos para distintas comunidades del departamento, el gobernador valoró “la calidad de vida de los pueblos. En un pueblo se pueden criar los chicos tranquilos, tener las cosas cerca, vivir menos acelerado y un contacto cotidiano con el aire libre. Son las cosas que puede potenciar cada pueblo de nuestra provincia”.

Perotti se permitió avanzar sobre el concepto de conectividad y destacar los motivos. “Es la posibilidad de que cada pueblo, cada ciudad de esta provincia, esté conectada. Como cuando llegó el ferrocarril y traía desarrollo, hoy esa fibra óptica que lleva internet también lleva la posibilidad de que los chicos estén conectados. Vamos a revertir esa falta de conectividad. La nuestra tiene que ser una provincia que acepte diferencias, pero no desigualdades. Si no cuidamos a nuestros pueblos, sino no brindamos una prestación de servicios de calidad y no permitimos el desarrollo de algo tan necesario; nos vamos a quedar con mucha gente que no cuente con herramientas para ocuparse, para tener trabajo y poder crecer”.

“Cada obra, cada actividad que podamos volcar en cada pueblo, como va a ser la de viviendas este año, como va a seguir siendo el de Obras Menores, como va a ser el programa Incluir, que dejó de ser de Santa Fe y Rosario para pasar a ser de todos los pueblos y ciudades de la provincia que tienen necesidades importantes a cubrir en sus sectores más vulnerables. Allí vamos a estar con ese programa que es fundamentalmente para obras”.





INAUGURACIÓN DE CENTROS DE SALUD EN SAGUIER Y AURELIA Y UNIDAD DE TRASLADO PARA VILLA SAN JOSÉ



Durante la jornada se desarrolló la inauguración de Centros de Salud en las localidades de Saguier y Aurelia. “Este año más que nunca se notó la necesidad de que cada uno de los pueblos tenga arraigo, compromiso y cuente con la defensa de sus centros de salud. Por eso estamos aquí. Entendemos que no todos pueden tener terapia intensiva de alta complejidad, pero lo básico y esencial es lo que termina dando la tranquilidad a cada uno de sus habitantes”, sostuvo el gobernador.

Por otro lado, el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, dijo que “estas obras son parte de la constancia de poder hacer frente a las adversidades. Muchas veces el poder público no responde a las expectativas. Había centros de salud que venían muy postergados. Dos principalmente. Uno en Tacural, que hoy está en proceso de ejecución y el otro era en Saguier”.

Por su parte, el secretario de Salud provincial, Jorge Prieto, acompañado por la directora regional de Salud, Eter Senn, explicó “que una pequeña comunidad pueda contar con un centro de salud de jerarquía, es reconocer a todos los que han hecho este sacrificio. Porque la educación y la salud tienen que ir de la mano. Hoy es fundamental continuar con estas obras, independientemente de lo que la pandemia nos ha acarreado”.



Saguier: Allí, el presidente comunal José Alberto Torres, agradeció la presencia del Gobernador y afirmó que estaba “conmovido por esta visita, que no es común para los pueblos pequeños. Nosotros necesitamos de las visitas de los dirigentes y de los gobernadores, sobre todo”. Por último, la directora del SAMCo de Saguier, Mónica Heinen, impulsora del proyecto, manifestó estar viviendo una “inmensa satisfacción y alegría por recibir a las autoridades provinciales para una ocasión tan significativa”.

Unidad de Traslado: A continuación, se entregó además al presidente comunal de Villa San José, Julio Forni, una unidad de traslado de pacientes.







Aurelia: En Aurelia, el presidente comunal, Roberto Morel, recordó que, por medio de un proyecto de Obras Menores del año 2019, desde la Comuna se había solicitado al Gobierno Provincial $400.000 para adquirir una vivienda de 67 metros cuadrados para refaccionar y adaptarla como centro de salud. Pero recién el aporte clave fue recibido en agosto de 2020. Al tiempo, Morel consignó que la Comuna solventó los gastos de refacción con fondos propios por $235.387,15 y recibió un gran apoyo del senador Calvo. El nuevo Centro de Salud de Aurelia cuenta con una sala de espera y recepción, un consultorio de enfermería, un consultorio médico y una dependencia para la guarda de insumos y medicamentos, baño y cocina.







OBRAS EN EL CANAL VILA CULULÚ

El gobernador Omar Perotti recorrió también los trabajos de reacondicionamiento del Canal Vila Cululú y Cañada Sunchales. La obra tiene un avance de ejecución del 90%, una inversión actualizada de $670.650.124 y el plazo previsto de finalización es marzo de 2021.

En la oportunidad, Perotti afirmó que “esta obra ha sido postergada durante muchísimo tiempo, con muchas cosechas perdidas por los daños de cada una de las inundaciones. Si sumamos todas las pérdidas que ha habido durante esos años, tranquilamente se podrían haber hecho 10 obras como esta. Por eso, esto es el reconocimiento a ese esfuerzo puesto en poder destrabar aquellos obstáculos”.

El proyecto contempla el reacondicionamiento del Canal Cañada Sunchales, con una longitud de 49,2 Km, y del Canal Vila Cululú, con una longitud de 53 Km. además del reemplazo de las obras de arte existentes y que no verifican hidráulicamente. A la fecha se llevan a cabo las tareas de demolición de la estructura existente del puente ferroviario del Ramal A km 142,500 de progresiva 62+608 del canal Vila Cululú. “El objetivo de demoler este puente es porque se trata de una obstrucción al escurrimiento. El avance de la obra está cercano al 90%, o sea que nos queda por culminar ese 10%. Vamos a reemplazar el puente NCA en demolición y reemplazarlo por otro. Esa sería la otra obra importante que nos queda”, detalló el secretario provincial de Recursos Hídricos, Roberto Gioria.







Presentes: De la actividad participaron además de Calvo, los secretarios de Recursos Hídricos, Roberto Gioria; y de Empresas y Servicios Públicos, Carlos Maina; y los intendentes de Sunchales, Gonzalo Toselli y de Rafaela, Luis Castellano; presidentes comunales, autoridades de Comités de Cuenca, entre otros.