Balance satisfactorio del sector gastronómico por las fiestas Locales 09 de enero de 2021 Redacción Por En un año sumamente complejo para la actividad gastronómica y en donde todo parece bueno en comparación con los meses más críticos del aislamiento, la presidente del CAPHREBAR, Silvina Imperiale, sostuvo que “se cubrieron las expectativas y ya se trabaja para repuntar durante el verano en la ciudad”.

FOTO ARCHIVO SILVIA IMPERIALE. Presidente de Caphrebar.

La actividad del sector gastronómico, que nuclea a pubs, bares, pizzerías, restaurantes, funcionó a buen ritmo durante las semanas previas a las fiestas de Navidad y Fin de Año y también durante la celebración de las mismas. Obviamente, no son comparables con igual fecha de años anteriores.

“Podríamos decir que se cubrieron las expectativas y no mucho más que eso. La gastronomía más o menos está comenzando a arrancar sus actividades; recordemos que es la temporada alta de la gastronomía donde este año además se ha trabajado de una manera importante, como para potenciar el uso de los espacios públicos, las veredas, las calles, los bulevares”, afirmó Silvina Imperiale, presidente de Caphrebar. La dirigente explicó, que “estamos en un trabajo conjunto con la Municipalidad, donde insisto, estamos apuntando mucho el aire libre, mucho en las afueras”. Y agregó: “En relación a lo que es la hotelería el panorama no es tan alentador y es bastante más sombrío, ya que en este rubro sigue siendo poco o directamente escaso el movimiento de gente que hace que los hoteles se nutran de los clientes que necesitan para sobrevivir”.

Respecto a la extensión del horario de cierre y a su impacto, Imperiale dijo que “depende del segmento al que nos dirijamos, porque por ejemplo, el bar tradicional, el bar de día y el café, no vio impactada esta modificación, pero sí aquel bar que está pensado que está previsto para después de cenar salir a tomar algo; ahí sí se notó una mejora en el consumo, no es que la gente tampoco salió corriendo a topar y a salir todas las noches, pero si se empezó a notar una pequeña reactivación o una mejora en esta clase de establecimientos”.



VERANO 2021

La presidente de Caphrebar, se refirió a la planificación o estrategias pensadas desde el sector gastronómico para un verano que será diferente en Rafaela, debido a que habrá muchos rafaelinos y rafaelinas que permanecerán en la ciudad y no concurrirán a ningún centro turístico: “Creemos por lo que escuchamos y por la cantidad de gente que optó por hacerse la pileta, es que Rafaela tendrá un verano con mucho movimiento en esta época de vacaciones, y en ese sentido, ojalá que eso repercuta en el consumo local, en bares, en restó, pudiendo pasar un momento agradable o sino pidiendo a través del clásico delivery y precisamente aprovechando la pileta y toda esta nueva normalidad a la que debemos adaptarnos”. “Durante la cuarentena el delivery era la forma de poder trabajar, no había otra, y por esa razón las aplicaciones, la famosa app de delivery, se ha vuelto tan popular entre nuestros clientes y vecinos. Hoy justo terminamos una tarea en la que a través del trabajo de nuestra Federación, pudimos lograr una readecuación de las comisiones para todos los socios de las entidades de todo el país; en ese sentido estamos muy conformes porque hace que la comisión sea más amigable, digamos con el comerciante, y no sea tan elevada”, contó Imperiale.



BAJAS IMPORTANTES

EN EL SECTOR

Acerca del cierre de locales gastronómicos, en el marco de las consecuencias de la pandemia y las restricciones dispuestas a partir de la misma, Imperiale manifestó que “en gastronomía hubo varias bajas, algunas de sitios tradicionales como por ejemplo el comedor Susana, Tupambaé, y otras por ahí más pequeñas o más jóvenes o dedicadas a otro público, que probablemente no hicieron el mismo ruido, no causaron el mismo dolor porque no estaban tan internalizadas en la ciudad. Hubo muchas situaciones y el dolor de mucha gente, más allá de que su negocio haya sido más grande o más pequeño, era una fuente de trabajo, no sólo de quién había emprendido con ese negocio sino también a lo mejor de los tres, cuatro, cinco o seis empleados que tenía; han sido pérdidas que se han reportado y qué cómo está el panorama, vemos difícil que se puedan ubicar rápidamente”, finalizó.