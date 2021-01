Santa Fe adherirá al decreto nacional Locales 09 de enero de 2021 Redacción Por RESTRICCIONES A LA CIRCULACION A PARTIR DEL LUNES DESDE LA 0 HORA

Tras el decreto nacional que le otorga facultades a las provincias para restringir las actividades nocturnas por el acelerado aumento de contagios de coronavirus, la provincia ya trabaja con los municipios para adecuar la norma que entrará en vigencia a partir del lunes. No obstante, anticiparon que "no será de manera uniforme" y se contemplará la situación epidemiológica de cada región. La idea no es perjudicar al sector productivo, teniendo en cuenta el descontento manifestado por los representantes de bares y restaurantes. "Vamos a adherir el día lunes, pero seguramente no será de manera uniforme; vamos a analizar cada caso en particular", le anticiparon a La Capital fuentes del gobierno provincial, mientras el gobernador Omar Perotti mantenía contactos con los intendentes y jefe comunales de la provincia para coordinar y establecer pautas que no perjudiquen al sector económico como ya ocurrió durante la etapa más dura de la pandemia durante el año pasado.

De hecho, el secretario de Turismo de la provincia, Alejandro Grandinetti, confirmó ayer en conferencia de prensa que el pensamiento del gobernador Omar Perotti, es "tratar de mantener y preservar las fuentes de trabajo y toda la actividad económica, pero sin poner en riesgo la salud". En ese equilibrio que se planteó la provincia, Grandinetti adelantó que "no va a haber una medida uniforme para toda la provincia. Sabemos que tenemos ciudades en el centro-norte y ciudades que están dentro de lo manejable como lo es Rosario".

El caso de Tostado, que volvió a Fase 1 por el abultado incremento de contagios en una ciudad de tan pocos habitantes encendió las alertas en el Ministerio de Salud provincial, que también tuvo en cuenta el monitoreo de casos en Rosario, Santa Fe y otras localidades del sur santafesino. El relajamiento de las medidas de prevención tales como el distanciamiento social, el uso de alcohol en gel y el cubreboca parecen ser un factor determinante a la hora de evaluar el elevado número de contagios.

El gobierno de la provincia de Santa Fe informó ayer que adherirá a los contenidos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que publique Nación en las próximas horas, correspondientes a los límites a la circulación y, que este será efectivo en el territorio provincial, a partir del día lunes 11 a las 0 horas. El mismo, será adecuado por la provincia, de acuerdo a su contexto actual. La administración central había previsto dejar a criterio de cada provincia las medidas de contención del coronavirus. "Se acordó con las provincias aplicar la restricción de circulación nocturna de acuerdo a su realidad epidemiológica de cada región, que será de 0 a 6 en la mayoría del país", indicaron fuentes oficiales. "No es la misma realidad en Catamarca que en Santa Cruz, Mendoza o en la ciudad de Mar del Plata", graficaron las fuentes.