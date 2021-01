Otra cifra alta de contagios en la ciudad Locales 09 de enero de 2021 Redacción Por Este viernes se confirmaron 46 nuevos casos en Rafaela, que se aproxima a los 6.000 desde el inicio de la pandemia. Los activos y los aislados también continúan en aumento, y se mantienen en 116 los decesos de ciudadanos rafaelinos hasta em momento.

FOTO COMUNICACION SOCIAL REPORTE. Datos actualizados de la pandemia en Rafaela.

La Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud confirmó este viernes otros 46 nuevos casos de coronavirus en Rafaela, 9 más que los anunciados el jueves, siendo el total de infectados desde el inicio de la pandemia de 5.913. Se trata del segundo día con más casos en lo que va del 2021, ya que el 5 de enero se habían comunicado 48, 2 más que en la jornada de ayer, lo que queda en evidencia que se está atravesando un "efecto" post despedidas y fiestas de fin de año, y que la curva de contagiosidad que se encontraba en una meseta, de a poco empieza a escalar nuevamente. Hasta el día de la fecha, son 345 los casos que se encuentran activos, un rubro que también ha aumentado en las últimas 24 horas al igual que las personas aisladas, que ascendieron a 593. En tanto, los datos positivos de la jornada tienen que ver con las recuperaciones, que treparon a 5.452, mientras que no se registraron nuevos decesos de pacientes rafaelinos, manteniéndose en 116 los fallecimientos.

Con respecto a las camas ocupadas en el Hospital "Jaime Ferré", el municipio comunicó que hay 14 pacientes Covid-19 positivos en sala general, mientras que en Unidad de Terapia Intensiva se encuentran internados 15 pacientes Covid-19 positivos, 7 de ellos con asistencia respiratoria mecánica.

A nivel provincial, el Ministerio de Salud reportó anoche 1.462 nuevos casos de coronavirus en el territorio, siendo el cuarto día consecutivo en que queda al borde del millar y medio de contagios, acumulando de esta manera 184.688, de los cuáles 35.317 fueron confirmados por criterio clínico-epidemiológico y 147.909 por laboratorio. Sobre la distribución de las nuevas infecciones, Rosario registró 445, siendo ahora el total de infectados en la ciudad de 70.333, alrededor del 38,4% de los casos totales de la provincia (había llegado a ser del 55%). Por su parte, la ciudad de Santa Fe sigue entregando un número alto de casos nuevos de Covid-19 con los 176 dados a conocer ayer, acumulando 23.674.

También informaron muchos casos casos las siguientes localidades: 65 de Reconquista, 38 de Tostado y María Juana, 31 de San José de la Esquina y Santo Tomé, 27 de Villa Gobernador Gálvez, 25 de Sunchales, 22 de Granadero Baigorria, 20 de San Cristóbal, 15 de Funes, 14 de Pavón Arriba, San Genaro, San Lorenzo y Venado Tuerto, 12 de Ceres, Roldán, San Jorge y Villa Constitución, 11 de Helvecia, 10 de Humberto Primo y Humboldt, 9 de Alcorta, Alvarez y María Susana, y 8 de Esperanza, Capitán Bermúdez, Pérez, Sauce Viejo, Totoras y Vera.

En cuanto a las restantes localidades del Departamento Castellanos, que suma 9.183, se detectaron 5 casos en San Vicente, 2 en Eustolia y 1 en Aldao, Ataliva, Garibaldi y Vila. Y en el resto de las localidades cercanas a nuestra ciudad que pertenecen a otras jurisdicciones, hubo 4 en Monte Vera; 4 en Santa Clara de Buena Vista y 3 en Franck y Grutly y 1 en Pilar y Sa Pereyra; 5 en San Guillermo, 3 en Moisés Ville y Arrufó y 3 en San Martín de las Escobas y Sastre, entre las más afectadas.

En la provincia hay 12.195 pacientes activos de Covid, al tiempo que se recuperaron 169.454 personas, y permanecen internadas 125 personas internadas en Unidad de Terapia Intensiva en hospitales provinciales, 17 de las cuales reciben asistencias mecánica respiratoria, y 279 pacientes se encuentran en sala general. En la provincia se registraron 350.015 notificaciones de las cuales 139.553 fueron descartadas.

Por último, el Ministerio de Salud notificó otras 11 muertes por Covid-19 en el territorio santafesino: Rosario (4), Santa Fe (4), Esperanza (1), Laguna Paiva (1), y Centeno (1). El número de víctimas fatales acumuladas es de 3.039.



SAN CRISTOBAL, COMPLICADA

San Cristóbal está muy complicada con la cantidad de contagios de coronavirus que se están detectando a diario. Estiman que de 100 hisopados, 70 son positivos. Este porcentual está muy por arriba del máximo provincial que rondó el 58%. Horacio Rigo, intendente de San Cristóbal, expresó por LT10 que “de 20 hisopados pasamos a 50 en los últimos días y de estos testeos, 35 eran positivos. Estamos apostando a la toma de conciencia de la población y al cumplimiento del aislamiento de los enfermos y contactos estrechos”. Además, Horacio Rigo agregó que “estamos esperando el DNU nacional y provincial, para el toque de queda nocturno. Nosotros somos consientes que los contagios no se dan en restaurantes o negocios sino en las fiestas clandestinas y familiares. La gente no respeta el aislamiento cuando sabe que está enferma y no hay freno en las reuniones familiares/amigos”, remarcó. Finalmente, el intendente remarcó que "desde el lunes, mermó mucho la circulación y muchos se fueron de vacaciones. Esto descomprime un poco a futuro. Pero insistimos que la sociedad tiene que tomar conciencia y cumplir con las reglas que nos impone una pandemia".