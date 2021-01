Trump anunció que no asistirá a la asunción de Joe Biden Internacionales 09 de enero de 2021 Redacción Por El mandatario saliente confirmó los rumores por Twitter. Es algo que no sucede en Estados Unidos desde 1869.

Estados Unidos, 9 (NA) - El presidente saliente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que no asistirá a la ceremonia de investidura de su sucesor, el demócrata Joe Biden, que se realizará el próximo 20 de enero.

"A todos los que me preguntaron, no iré a la Inauguración el 20 de enero", indicó a través de su cuenta de Twitter el mandatario, que tras perder todas las batallas judiciales en su denuncia de fraude electoral, reconoció el jueves por primera vez su derrota.

La ausencia de Trump en la toma de posesión de Biden lo convertirá en el primer presidente saliente en no pasarle el mando a su sucesor desde 1869. El último mandatario que no asistió a la asunción de su sucesor fue Andrew Johnson, el primer jefe de Estado en ser enjuiciado por un impeachment del que fue absuelto por el Senado. Los otros dos presidentes que se saltaron las inauguraciones de sus sucesores fueron John Adams en 1801 y John Quincy Adams en 1829. En tanto, la violenta irrupción al Capitolio ocurrida el miércoles encendió las alarmas respecto a la capacidad de las autoridades de garantizar la seguridad del presidente electo durante ese acto. Los partidarios de Trump atravesaron el cordón policial, ingresaron al recinto y a las oficinas de los legisladores, lo que llevó a evacuar el Congreso y suspender temporalmente la sesión en la que certificó la victoria de Biden.



PROBLEMAS CON

SUS PARES

Adam Kinzinger, congresista por el estado de Illinois, se convirtió en el primer republicano en pedir la destitución del presidente Donald Trump, al solicitar que se invocara la enmienda constitucional 25, después de que los partidarios del mandatario asediaran y ocuparan el Capitolio en plena sesión para proclamar la victoria presidencial opositora.

A través de un video publicado en Twitter, Kinzinger dijo: “Todo indica que el presidente abdicó, no solo de su deber o incluso de su juramento, sino de la realidad misma.” “Con gran pesar, pido por el bien de nuestra democracia que se invoque la enmienda 25”, publicó Kinzinger a través de su cuenta personal de Twitter. Menos flemática que Kinzinger, Pelosi, la demócrata de mayor rango en el Congreso, instó al vicepresidente Mike Pence y al gabinete a invocar la mencionada enmienda constitucional, asegurando que “el Congreso someterá a Trump a un impeachment si no se aplica”. La destitución “es una urgencia de suma importancia”, aseguró. Para Nancy Pelosi, Trump es “una persona muy peligrosa que no debería continuar en el cargo”. Por otro lado, Trump volvió a recibir un duro golpe por parte de otra de las principales plataformas dentro del mundo de las redes sociales: Twitch. La app de videos le bloqueó su canal al menos hasta el 20 de enero, día en el que debería finalizar su mandato como Presidente de Estados Unidos. De esta manera, Twitch se suma a la medida tomada anteriormente por las redes sociales Facebook e Instagram, las cuales mantendrán bloqueadas de "manera indefinida" las cuentas de Trump, con la intención de evitar las incitaciones a "una insurrección violenta contra un gobierno elegido democráticamente", informó su CEO, Mark Zuckerberg. “A la luz del impactante ataque contra el Capitolio, hemos desactivado el canal de Twitch del presidente Trump”, alertó una vocera de Twitch ante los medios de comunicación. “Dadas las circunstancias extraordinarias actuales y la retórica incendiaria del presidente, creemos que este es un paso necesario para proteger a nuestra comunidad y evitar que Twitch sea utilizado para incitar más violencia”, completó.