Buenos Aires analiza cierres nocturnos

BUENOS AIRES, 9 (NA) - El Gobierno bonaerense evalúa un esquema de restricción a la nocturnidad y mantiene conversaciones con la administración de la Ciudad de Buenos Aires, en tanto que la ministra de Gobierno de la Provincia, Teresa García, señaló hoy que el horario de nocturnidad se discutirá en cada municipio con los intendentes.

Tras la publicación del decreto del presidente Alberto Fernández que fija pautas epidemiológicas para la restricción a la circulación nocturna, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, analiza los pasos a seguir para avanzar con una medida que tenga cierta coordinación con la Ciudad y, especialmente, con los municipios. Antes de la publicación del decreto en el Boletín Oficial, la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires se expresó a favor de restringir la circulación para "frenar el crecimiento exponencial" de los contagios y que la nocturnidad se definirá "con los jefes comunales". García señaló que "la discusión de esta semana pasó por restringir horarios y transporte, ya que ello baja la cantidad de contagios", y advirtió: "Si la situación sigue avanzando y el virus sigue creciendo, la única alternativa luego va a ser cerrar y eso es lo que no queremos". La funcionaria provincial adelantó que la franja horaria para la restricción a la circulación sería "entre las 22:00, 23:00 ó 24:00 y las 06:00". Al respecto, la ministra de Gobierno reconoció que la restricción de la nocturnidad "es lo que genera más rechazo" pero subrayó que "hay que entender que hay gran cantidad de contagios en juntadas y reuniones sociales ampliadas". "En pleno proceso de vacunación, todavía no hay inmunidad en la sociedad y hay que tomar decisiones que a veces no son simpáticas", agregó García. Además, señaló que Kicillof "se reunió con intendentes de la costa, con epidemiólogos, con jefes comunales de toda la provincia junto al área de salud para hablar de la campaña de vacunación". En este sentido, remarcó que el Gobierno bonaerense está "sobre la realidad de los municipios permanentemente".