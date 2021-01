Test Drive nueva Toyota Hilux SRX 2.8 AT6 Cabina Doble 4×4 Automotores 08 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Dicen que es más difícil mantenerse en la cima que llegar hasta ella. Un desafío para cualquier actividad y en cualquier orden de la vida. Esto lo saben muy bien en Toyota y, siguiendo la filosofía japonesa, trabajan en consecuencia.

La marca oriental tiene un producto estrella en Argentina, la pick up Hilux, líder indiscutida en ventas por 14 años consecutivos y el vehículo más vendido del país en 2019 y en el 2020. Sin embargo, no se duermen en el estado placentero que proporciona el éxito. Miran a la competencia (cada vez más numerosa y feroz), escuchan a los clientes, realizan estudios de mercado, para ir renovando al producto.

En esta renovación también buscan conquistar a usuarios que eligen otras camionetas por mayor confort, tecnología y seguridad. Justamente esos son los aspectos que han reforzado para tentarlos al cambio. Nadie puede desconocer la confiabilidad del producto y la calidad de sus servicios de posventa, tantas veces elogiados. Con Hilux ahora quieren llegar a un abanico más amplio de clientes por eso el vehículo se reconvierte en forma permanente.



DISEÑO EXTERIOR

No fue un leve retoque estético, muestra cambios que le proporcionan mayor jerarquía y a nosotros particularmente nos gustó, aunque estas cuestiones siempre son subjetivas, ustedes sacarán sus propias conclusiones con la producción fotográfica que realizamos.

Los diseñadores se inspiraron de la pick up Tacoma que se comercializa en los Estados Unidos. Por ello, la zona frontal ahora tiene una trompa mucho más prominente en relación a su antecesora. La parrilla trapezoidal es más grande e incorpora marcos cromados que la realzan mucho más. Eso hace también que siga transmitiendo una sensación de robustez superior.

El paragolpes delantero incorpora los sensores de estacionamiento y ahora se une a la toma de aire central en armonía y suma dos especies de branquias en cada extremo. La pick up de Toyota parece más estilizada y alta que sus competidoras. y transmite temperamento con los guardabarros ensanchados. Por otra parte, trae dos ganchos de rescate soldados al chasis.



DISEÑO INTERIOR

Cuando ingresamos a la doble cabina de la nueva Hilux no encontramos muchas diferencias con la última generación, pero vale la pena que repasemos sus aspectos fundamentales en esta versión tope de gama que probamos. En primer término, exhibe una alta calidad de materiales y terminaciones para mostrar un interior que muestra modernidad, pero también un aire distinguido en esta opción tope de gama.



EQUIPAMIENTO

La opción tope de gama que analizamos tiene un completo equipamiento y no encontramos faltantes de consideración. Está a la altura de las pick ups más equipadas del mercado ofreciendo confort y tecnología.

La pantalla táctil de 8” combina funciones táctiles con teclas y comandos, y ahora fue mejorada su interfaz con una mayor calidad de imagen y una respuesta mucho más rápida. Además, permite conectar dispositivos a través de Bluetooth o los sistemas Android Auto y Apple Car Play. Y algo importante: trae un navegador satelital incorporado.



SEGURIDAD

Uno de los pilares más importantes de esta renovación de la pick up de Toyota es el incremento de la seguridad de serie. Ahora todas las versiones incorporan siete airbags: frontales, laterales delanteros, de cortina y de rodilla para el conductor. Lo más llamativo que esa misma cantidad de bolsas de aire también la presentan las Hilux cabina simple, con unas cortinas, mucho más chicas, pero que protegen a quienes viajan.

De serie también viene provisto de Control de Estabilidad (VSC), Control de Tracción (TRC), Control de Tracción Activo (A-TRC), Asistente al Arranque en Pendientes (HAC), Control de Balanceo de Trailer (TSC), Distribución Electrónica de Frenado (EBD) y Asistente al Frenado de Emergencia (BA).

La gama completa también cuenta con cinturones de seguridad de tres puntos para todas las plazas, con pretensionadores y limitador de fuerza para conductor y acompañante, anclajes ISOFIX (x2) y anclaje para correa superior (x2) en todas las versiones doble cabina.



MOTOR, TRANSMISIÓN

Y COMPORTAMIENTO

La pick up de Toyota sigue equipada por el motor turbodiésel de 2.8 litros, 4 cilindros y 16 válvulas, pero como fue recalibrado e incorpora un turbo más grande incrementó la potencia y el torque. Pasó de los 177 CV a los 204 CV entre 3.000 y 3.400 rpm, y de 450 Nm a 500 Nm entre las 1.600 rpm y 2.800 rpm. Vale la pena recordar que el propulsor tiene distribución por cadena, una cuestión que reduce considerablemente los costos de mantenimiento respecto a los que traen correa.

Los cambios introducidos le permiten mejorar también las prestaciones en torno a la aceleración. Eso lo comprobamos con nuestro instrumental, pero también con la sensación que nos dejó al volante porque responde más enérgicamente a cada estímulo. La notamos más ágil y con reacciones más rápidas.

La unidad que probamos estaba asociada a una transmisión automática de seis marchas, con convertidor de par y opción de pasaje secuencial. Logra un paso de marchas suave, aunque eso no significa que sea lento. En realidad, pasa casi desapercibido.



PRECIOS

La Toyota Hilux Cabina Doble Automática 4×4 SRX se ubica en lo más alto de la gama y tiene un precio de $4.286.000. La garantía es de 5 años o 150.000 kilómetros. Comparamos los valores de esta unidad que probamos con versiones equivalentes en dos de sus principales rivales.

La Ford Ranger Limited Cabina Doble 4×4 Diésel AT cuesta $4.123.000 y la Volkswagen Amarok DC 4×4 Highline V6 AUT: $4.834.000. Como verán, los valores de las tres pick up son bastante similares.

Volviendo a la Hilux, averiguamos los precios de sus primeros 10 services (vigentes al 31 de enero de 2021), que se pueden pagar en tres cuotas sin interés: 10.000 km ($17.300), 20.000 km ($19.400), 30.000 km ($19.900), 40.000 km ($23.500), 50.000 km ($17.300), 60.000 km ($19.400), 70.000 km ($17.300), 80.000 km ($23.500), 90.000 km ($19.900), 100.000 km ($19.900).

FUENTE : https://www.16valvulas.com.ar/