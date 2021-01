El Gobernador entregó fondos de Gastos Corrientes a la Municipalidad Locales 08 de enero de 2021 Redacción Por Omar Perotti recorrió distintas localidades del Departamento Castellanos. Nuestra ciudad recibió fondos para la construcción de obras y adquisición de equipamientos y rodados en el marco de la Ley 12.385 de Gastos Corrientes.

FOTO COMUNICACION SOCIAL RECORRIDA. Castellano, Perotti y Calvo estuvieron presentes en el inicio de la obra de reacondicionamiento del Canal Vila Cululú

El intendente Luis Castellano acompañó al gobernador Omar Perotti en el inicio de la obra de reacondicionamiento del Canal Vila Cululú en la localidad de Sunchales. También participó en la entrega de aportes a distintas localidades e instituciones en Bella Italia, donde la Municipalidad de Rafaela recibió aportes de Gastos Corrientes para la construcción de obras y adquisición de equipamientos y rodados. De la recorrida por el departamento además participó el senador departamental, Alcides Calvo.



PONERSE AL DIA

Perotti, antes de la entrega tomó la palabra diciendo: “Siempre dijimos que los municipios y las comunas son dos brazos ejecutores de la política provincial. Es allí donde estamos cerca de la gente y este año nos puso a prueba”. “Esta decisión de poner al día es por que ese dinero que no se entregó, no fue un daño al presidente comunal o al intendente, sino que el daño se le hizo a la gente porque la expectativa que tenía esa comunidad de comprar un equipo, de comenzar una obra, se desvalorizó. Por eso queremos ponernos al día y ser respetuosos de lo que le corresponde a cada uno de los pueblos por ley”, agregó. “Una provincia se fortalece cuando tiene pueblos y ciudades que crecen, que tiene en su centro de salud de la mejor manera, que pueden crecer en infraestructura de sus clubes. Esta es la preocupación de cada pueblo. Sentirse orgulloso de la estructura que suma”, enfatizó el Gobernador.



TAMBIEN SUNCHALES

Con respecto a las obras de reacondicionamiento del Canal Vila Cululú y Cañada Sunchales, el intendente Luis Castellano, señaló que “es poder darle de alguna manera final a esta obra tan importante para la región, es ver cómo se destraba uno de los lugares que hacía de dique de contención y que generaba una gran cantidad de inundación en este sector”. “Ver esta avance en la obra que se cumple después de años y años de gestiones nos parece una muy buena noticia. En el medio de la pandemia la obra pública como generadora de empleo, como motorizadora de la calidad de vida de las ciudades y los pueblos y acá, en este caso, pensando mucho en el tema productivo”, destacó Castellano.



TRABAJO COORDINADO

Por otra parte, al ser consultado sobre el funcionamiento del Área Metropolitana, Castellano indicó que “nosotros estamos trabajando muy coordinadamente con todos los intendentes y presidentes comunales. Yo te diría que este año debe haber sido el de mayor cantidad de reuniones que tuvimos, porque teníamos que coordinar acciones fundamentales para la pandemia, acciones que tienen que ver con la salud, la prevención, con todo el equipamiento que se fortaleció en distintos hospitales el departamento”. “Pero también para coordinar aperturas, para poder trabajar con protocolos y para que cada una de las actividades que se iba abriendo la hagamos de forma coordinada dentro del Comité de Emergencia que para eso se creó. La idea es seguir trabajando juntos y coordinadamente”, enfatizó el intendente. Además, se refirió a una instancia de mayor planificación “porque tenemos obras como la de la Ruta 34, todo lo que tiene que ver con la mejora de los caminos rurales para salir con la producción, en definitiva obras que nosotros venimos dialogando dentro del Área Metropolitana, que se vieron interrumpidas por la pandemia y que ahora las volvemos a poner en proyección”.



RUTA 34

El mandatario local habló sobre la ruta Nacional Nº 34 diciendo: “Esta es una obra que lamentablemente estuvo parada en los últimos cuatro años y eso nos produjo un profundo dolor porque son años de gestiones que muchos dirigentes venimos haciendo. Ahora, justamente en pandemia, se llegó a darle una velocidad que no le había tenido anteriormente.

Se ejecutó el treinta por ciento del presupuesto y hoy ya tenemos tramos habilitados. No nos olvidemos que la Ruta 34 fundamentalmente lo que se comprende entre Sunchales y Angélica es el lugar donde mayor accidentes hubo. Son cosas que hay que mirar con mucho respeto y no se las puede tener como se hizo en la última gestión. Así que este proyecto lo seguimos empujando junto al Gobernador y el Senador Calvo. Esperamos que se pueda terminar lo antes posible”, relató Castellano.