Trump sería investigado por los hechos ocurridos en el Capitolio

WASHINGTON (Estados Unidos), 8 (AFP). - Michael Sherwin, el fiscal federal de Washington DC que se encuentra investigando la serie de eventos que desencadenaron en los violentos disturbios del miércoles en el Capitolio, aseguró que no descarta avanzar sobre el rol del presidente Donald Trump, quien arengó a sus simpatizantes a "pelear endemoniadamente" minutos antes de que asaltaran el edificio del Congreso de los Estados Unidos.

"Estamos investigando a todos los actores, no sólo a aquellas personas que ingresaron en el edificio, sino también A otras que podrían haber asistido o facilitado sus acciones, o haber jugado un rol auxiliar en esto. Vamos a indagar a todos los actores y todos los cargos criminales", explicó Sherwin al "Washington Post".

Preguntado específicamente si esto incluía los dichos de Donald Trump a sus seguidores durante un mitin celebrado minutos antes de la sesión especial del Congreso para certificar la victoria el demócrata Joe Biden en las elecciones del 3 de noviembre, Sherwin insistió en que estaban estudiando "a todos los actores; cualquiera que haya tenido un rol, si la evidencia indica la presencia de un crimen, será acusado formalmente".

Desde que el demócrata Joe Biden resultara ganador de las elecciones del 3 de noviembre, tanto en el voto popular como en el voto electoral, Trump estuvo denunciando una campaña sistemática de fraude en diferentes estados, a pesar de no haber podido, hasta el momento, presentar evidencias y de que sus muchas denuncias judiciales fueran descartadas por los tribunales.

El mandatario republicano se negó, por tanto, a reconocer la derrota y en los últimos meses estuvo arengando continuamente a sus seguidores y a sus aliados políticos para intentar revertir el resultado.

Su última apuesta consistía en que su vicepresidente, Mike Pence, se negara a certificar la victoria de Biden durante la sesión especial que tuvo lugar el miércoles, pero su compañero de fórmula dijo ese mismo miércoles por la mañana que no haría tal cosa, eliminando la última chance real de Trump.

Poco antes de que la sesión especial comenzara, Trump celebró un mitin político en Washington DC frente a sus seguidores y a pocos metros del capitolio. Allí volvió a asegurar que la victoria de Biden en las elecciones estaba basada en el fraude y proclamó haber ganado los comicios.

"Vamos a caminar por la Avenida Pennsylvania y vamos a ir hacia el Capitolio; vamos a intentar darle a los republicanos la clase de orgullo y audacia que necesitan para recuperar nuestro país. Así que caminemos por Avenida Pennsylvania. Quiero agradecerles a todos. Dios los bendiga y Dios bendiga a Estados Unidos", expresó.

Minutos después, miles de personas avanzaron hacia el Capitolio, superaron las dos barreras perimetrales, hiriendo a numerosos policías y ocuparon las escalinatas del edificio. Desde ese punto comenzaron a forcejear hasta romper ventanas y puertas e ingresaron en el recinto del Congreso, que contiene al Senado y a la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

La sesión especial debió ser suspendida y los legisladores evacuados, mientras los seguidores de Trump, muchos de ellos armados, se sacaban fotos en los hemiciclos y ondeaban banderas de la Confederación, el bando perdedor en la Guerra Civil en el país en el siglo XIX y que estuvo en parte motivada por la esclavitud. La bandera es hoy símbolo en el país de la ultraderecha.

Las escasas fuerzas de seguridad presentes en el Capitolio comenzaron entonces a intentar recuperar el control del edificio, objetivo que lograron cuando caía la noche. Poco después unidades de la Guardia Nacional del Estado de Virginia arribaron para ayudar a estabilizar la situación.

Al menos cuatro personas murieron en los disturbios, incluyendo una veterana de la Fuerza Aérea que recibió un disparo en el pecho tras ingresar el recinto, decenas resultaron heridos y hubo 68 arrestos.