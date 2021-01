Estudiantes se clasificó en Rafaela Deportes 08 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Estudiantes de Río Cuarto venció ayer sobre la hora a Chaco For Ever por 1 a 0 y pasó a los 16avos de final de la Copa Argentina de fútbol. El partido, correspondiente a los 32avos de final del certamen federal, se desarrolló en el estadio de Atlético de Rafaela, y el único tanto de los cordobeses fue marcado por Néstor Ortigoza, de tiro penal, en tiempo de descuento de la parte final.

Ambos equipos afrontaron este compromiso con formaciones alternativas, debido a que Estudiantes de Río Cuarto busca quedarse con su zona en la Primera Nacional y así aspirar a jugar la final por el primer ascenso a la Liga Profesional; mientras que Chaco For Ever quiere obtener su grupo en el Federal A para poder estar en el cotejo decisivo por la promoción inicial a la categoría superior.

Ahora, Estudiantes irá por Agropecuario Argentino de Carlos Casares el domingo para ganar la Zona A Campeonato de la Primera Nacional, el domingo desde las 17.10; al tiempo que Chaco For Ever intentará lograr su grupo en el Federal, cuando se mida ante Sarmiento de Resistencia, en el clásico de la provincia, el lunes venidero a partir de las 17.30.

En la próxima ronda, Estudiantes de Río Cuarto se medirá con el vencedor del cruce entre Arsenal de Sarandí y Huracán Las Heras.