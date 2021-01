"El protagonismo lo tenemos que asumir" Deportes 08 de enero de 2021 Redacción Por El técnico Gustavo Giorgi se refirió en la previa al partido ante Ben Hur, a cómo llega su equipo para el debut

En la tarde del jueves, el entrenador de 9 de Julio, Gustavo Giorgi, dialogó con varios medios de prensa de nuestra ciudad sobre las expectativas de cara al comienzo del torneo Regional Amateur y puntualmente para el debut del domingo, ante Ben Hur, desde las 18 en el estadio Germán Soltermam.

"Estamos bien, la ansiedad para competir era grande. Pasó mucho tiempo, fueron más de 60 días de pretemporada, suficiente para prepararnos. Quizás nos han faltado algunos partidos amistosos dado que es un equipo totalmente nuevo y no tenemos una competencia detrás que nos respalde. Pero no era fácil armar tampoco los amistosos, en el medio no pude estar presente dos semanas, pero estas son las circunstancias, no hay excusas, hay que salir a jugar el domingo y entendemos que nos preparamos para esto", comenzó recalcando el atalivense, que en el torneo pasado fue ayudante de campo de Marcelo Werlen y ahora tiene el gran desafío en el banco del León.

En un repaso a lo que fue la conformación del plantel, del cual quedaron apenas un puñado de futbolistas del ciclo anterior, expresó que "cuando me hice cargo prácticamente a todos los jugadores se les habló para continuar, pero hubo casos puntuales que se fueron a otros clubes y otros decidieron dejar. Veíamos que se necesitaba tener un plantel amplio, tener dos jugadores por puesto para lograr una competencia interna que nos potencie y por eso fue un poco la búsqueda. A varios los conocía de otras categorías por haberlos dirigido o enfrentado, algunas fueron recomendaciones".

También valoró que "los dirigentes hicieron un esfuerzo grande, no es sencillo contratar esta cantidad de jugadores con lo que implica en alojamiento y comidas, tratamos de equivocarnos lo menos posible pero creemos que durante la competencia iremos sacando mejores conclusiones de los jugadores. No es fácil acoplar un equipo nuevo que salga a la cancha y que enseguida muestre funcionamiento, pero tampoco hay mucho tiempo para que pasen las fechas y se vayan encontrando los jugadores. Hay que dar la cara, ser protagonistas y ser inteligentes en cuanto a los planteos, potenciar los virtudes y ocultar un poco las falencias que las tenemos nosotros y también los rivales".



EL TRABAJO TACTICO

Sobre sus intenciones con el equipo a la hora de mostrarlo en la cancha, Giorgi expuso que "traté de armar un plantel flexible y amplio que se pueda adaptar a distintas situaciones y planteos. Entiendo que el partido cada 10 o 15 minutos nos va mostrando diferentes modos de encararlo, y mas allá de lo que se trabaje en la semana para un partido, podemos encontrarnos con un 9 de Julio que vaya cambiando en función de los rivales, de las circunstancias, del contexto y las necesidades que tenga el equipo. Por eso cambiamos mucho los sistemas en estos 60 días para no improvisar".

Imaginando puntualmente lo que puede pasar el domingo frente a Ben Hur, respondió que "seguramente va a haber un tiempo de estudio y mas cuando comienza un torneo. Si bien nos conocemos, no hay demasiados misterios, los planteles son conocidos, medianamente los entrenadores sabemos lo que pueden proponer del otro lado. El '9' va a tener la necesidad de ganar y salir a buscar el partido siempre. Quizás en algún momento nos encuentre manejando la pelota, en otro más con la recuperación y la salida rápida. Mas allá de eso el protagonismo lo tenemos que asumir".

En este tramo, recalcó que "el objetivo es pasar la zona, sabemos que es complicada, enfrentamos a un rival que quizás por jerarquía y tiempo de trabajo está un paso adelante al menos de nosotros. Tenemos que competir contra esa diferencia, que quizás sea mínima, veremos el domingo que terminó resultando".