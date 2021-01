Desfasaje por incrementos en equipos, materiales y servicios Locales 08 de enero de 2021 Redacción Por Profundiza plan de recupero de energía suministrada y no facturada. Las acciones de contención durante la pandemia agudizaron las restricciones.

FOTO ARCHIVO MAURICIO CAUSSI. El titular de la EPE.

El titular de la EPE, Lic. Mauricio Caussi, explicó los desafíos que significó para esta administración, la gestión de los recursos para la operación del servicio de esta distribuidora provincial, ya que la variación de los costos en equipamiento, materiales, servicios, fue significativo desde mediados de 2019.

A modo de ejemplo, un transformador de 315 KVA se incrementó 66,52%, un poste de hormigón armado de 12 metros, 50,12%, aislador en suspensión, 82,67%, conductor de aluminio de 95/15 mm, 83,93%, cable preensamblado, 90,63%, cable subterráneo XLPE de 185 mm, 60,72% y hormigón elaborado, m3, 54,21%.

Con respecto a otras distribuidoras eléctricas de la región que pueden ser comparables por sus similares dimensiones, Santa Fe se encuentra entre un 10% y un 42% por debajo en la tarifa para los consumos de 500 kWh en el sector residencial, 10% y 60% inferior para la demanda de 1.800 kWh, en el comercial y entre 7% y 76% para 3.500 kWh, según el segmento de usuario y consumo que se coteje.

“En ese contexto, cobra más relevancia las tareas que venimos profundizando en el marco del programa de disminución de pérdidas no técnicas”, señaló el Presidente del Directorio de la EPE. “Nos encontramos con una Empresa que debe disminuir el porcentaje de energía que compra y no puede facturar”.

En ese sentido, Caussi señaló que “durante el año 2020 hemos realizado más de 55.000 inspecciones de instalaciones domiciliarias, que generaron 12.000 actas de fraude, recuperando casi 40 millones de kWh, equivalentes a 300 millones de pesos. Este es un objetivo primordial que la empresa va a profundizar durante la gestión.”

Durante los últimos días de diciembre pasado, se realizaron operativos de verificación de instalaciones de establecimientos gastronómicos en la zona de Av. Carrasco y costa alta de la ciudad de Rosario, detectándose 17% de adulteraciones de los negocios supervisados. La prioridad es registrar adecuadamente la energía suministrada, precisó.

Caussi, remarcó que una de las medidas más significativas tomadas por el Gobierno de Omar Perotti, fue sostener el congelamiento de las tarifas eléctricas durante todo el año pasado, lo que significó un aporte del Estado santafesino superior a los $ 2.000 millones. Hace casi dos años que el valor agregado de distribución de la EPE no se modifica, recordó. En ese sentido, Caussi informó que, en el contexto de la pandemia, el Gobierno de la Provincia implementó un conjunto de medidas para acompañar las consecuencias de la crisis sanitaria, que abarcó a distintos sectores de la sociedad.



MEDIDAS DURANTE

LA PANDEMIA

En otras medidas, la EPE lanzó planes de financiación para regularizar deudas por consumo de electricidad, con una disminución significativa en las tasas de interés aplicadas para la actualización y financiación de los compromisos.

Por ejemplo, para las pequeñas demandas, la tasa de actualización para el período de aislamiento social preventivo obligatorio se mantuvo a valores históricos, para los usuarios comprendidos en el decreto provincial 283. Para aquellos que no están alcanzados por dicha norma, hay una baja del 24% al 12 %.

También se financiaron con planes de pagos en 6 cuotas mensuales y consecutivas, con un interés sobre saldo del 9% anual, 12 cuotas con un interés del 15%, 24 cuotas con el 24%, o de contado, sin intereses.

Para los grandes usuarios se aplicó una reducción muy importante en la tasa de actualización para deudas anteriores al 21 de marzo de este año, bajó del 49 % al 30 %, para los alcanzados por los beneficios del decreto 283, 0% durante el período de ASPO y los no comprendidos en dicha norma, la tasa de actualización disminuyó del 30% al 15%.

La provincia también dispuso durante un período del año pasado, asistir mediante la aplicación de la tarifa de electricidad cero para los clubes de barrio, para que puedan seguir funcionando ya que son una de las herramientas que tiene la sociedad para lograr la contención e inclusión de los niños.