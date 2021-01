¿Habrá cambios en la defensa y mediocampo? Deportes 08 de enero de 2021 Redacción Por PRIMERA NACIONAL, ATLETICO

Crece la expectativa a medida que se acerca el gran partido del domingo, a las 19.15 en el Nuevo Monumental, donde Atlético de Rafaela estará recibiendo a Sarmiento de Junín por la última fecha del torneo de Transición, Zona B. La Crema estará obligado a ganar frente al equipo bonaerense, que saltó a la punta con una unidad de ventaja, tras vencer el miércoles a Defensores de Belgrano por 1 a 0 en los 45 minutos pendientes de la tercera fecha. El árbitro designado para este encuentro decisivo, por un lugar en la gran final por el primer ascenso ante el ganador de la Zona A, es Jorge Baliño.

Sin dudas, esta es una semana distinta para la Crema. Está ante la gran posibilidad de instalarse en un lugar de privilegio luego de mucho tiempo en términos de dar nuevamente un salto importante. Para ello depende de sí mismo, aunque a diferencia de otras semanas, sabe que solamente le servirá el triunfo porque su rival tiene el beneficio de que con un empate le alcanza para conseguir el pasaporte.

Como muchos lo piensan, en condiciones normales sería un partido para tener una gran concurrencia de público, pero será una definición como en todo este regreso del fútbol a puertas cerradas para los hinchas que deberán conformarse con seguirlo por televisión.



HABRIA VARIANTES

Este viernes está previsto el entrenamiento futbolístico dispuesto por el entrenador Walter Otta, en el cual podría haber indicios del once titular que tiene pensado para enfrentar a Sarmiento. Como es natural, hay mucho en juego y los técnicos cuidan sus cartas. Pero en el caso de la Crema, desde el sentido de la lógica pura puede especularse en que Fernando Piñero podría dejar el once titular. Cabe aclarar que esto no sería solamente porque su rendimiento ante Defensores de Belgrano no fue bueno, sino porque también arrastra una molestia en un tobillo. La duda que se plantea es si el reemplazante -en caso de confirmarse su salida- podría ser Gastón Tellechea, o si Otta vuelve a confiar en el joven Lucas Samaniego, como en el partido ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Además, no habría que descartar que en el mediocampo el DT mueva algunas piezas para darle otra fisonomía a ese sector de la cancha. Por ello se plantea la duda en cuanto a Matías Valdivia y la alternativa de incluir a Ayrton Portillo o Rodrigo Castro.