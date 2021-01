Los Nacionales de tres categorías en febrero Deportes 08 de enero de 2021 Redacción Por ATLETISMO

FOTO ARCHIVO U20. Pedro Emmert, en el centro, durante una carrera de este año.

En el último Boletín informativo de 2020, la Confederación Argentina de Atletismo informó que en «esfuerzo organizativo para estimular a los atletas de las categorías de edad limitadas que no tuvieron posibilidades de nacionales en el 2020», se realizará los días 27 y 28 de febrero el Campeonato que quedó trunco por la pandemia.

Esto abarca a las categorías U16, U18 y U20, donde en nuestra ciudad y localidades aledañas tenemos la mayor cantidad de representantes. El campeonato se realizará en un formato especial, las Federaciones provinciales realizarán en una o más ciudades en forma simultánea sendos torneos con las pruebas correspondientes a las tres categorías mencionadas.

Agrega la publicación de la CADA que «los resultados de todo el país se unificarán en un solo resultado nacional ordenados de acuerdo a los registros oficiales de cada prueba y categoría, con la participación de los atletas como si estuviéramos en el 2020. Los registros de los atletas de todas las categorías serán válidos para ranking 2021 en la categoría real a dicho año, con excepción de los correspondientes a las pruebas con diferentes implementos y medidas a aquellos atletas que ya cambiaron de categoría (ejemplos atletas 2005-2003 y 2001)».

Finalmente, menciona que «es decir que los atletas que cambiaron de categoría tendrán una participación simbólica en cuanto a sus registros, inclusive recibirán medallas para los 1ros, 2dos y 3eros. puestos y diploma dentro de los primeros, pero no figurarán en los registros. Por ejemplo, registros de los lanzadores de bala de los años 2005, 2003 y 2001, que participen en la categoría que tenían en el 2020 no figuran en los rankings, pero recibirán premio, diplomas y estarán en el historial de los campeonatos nacionales. Mientras que los que participan en su nueva categoría, si estarán registrados en los rankings respectivos».