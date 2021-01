Pusineri dejó de ser el técnico del Rojo Deportes 08 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Lucas Pusineri dejó ayer de ser el entrenador de Independiente y no dirigirá al equipo el próximo sábado ante River Plate, por la última fecha de la zona Campeonato A de la Copa Diego Maradona. La dirigencia finalmente decidió no renovar el contrato, que venció a fines de diciembre, y se lo comunicó a Pusineri y a sus representantes en una reunión que se llevó a cabo en el edificio del Sindicato de Camioneros.

Fernando Berón, entrenador de la Reserva, estaría el próximo sábado a las 21.30 en el estadio de Banfield para el partido contra River Plate por la quinta y última fecha de la zona Campeonato A de la Copa Maradona de la Liga Profesional de Fútbol.

Luego de un año al frente del equipo, Pusineri deja el cargo a falta de un partido para el final de la Copa Maradona y días después de la renuncia del mánager, Jorge Burruchaga.

En total, el exvolante, campeón con Independiente en 2002 en el último título local del club, dirigió 27 partidos, de los cuales ganó 11, empató 7 y perdió los 9 restantes.

El entrenador estuvo en el entrenamiento matutino en Villa Domínico y luego se trasladó hasta la sede de Camioneros, donde se le comunicó que no seguirá a cargo del plantel. La situación de Pusineri en Independiente cambió radicalmente y tuvo un desenlace inesperado si se tiene en cuenta lo que sucedía hace menos de un mes.