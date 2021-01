Benavides ganó pese a un accidente

El piloto argentino Kevin Benavides (Honda) se sobrepuso a un accidente, ganó la quinta etapa del Rally Dakar 2021 entre las ciudades árabes de Riyadh y Al Qaisumah y se transformó en el nuevo líder de la clasificación general de motos. El salteño, de 31 años, recorrió los 456 kilómetros cronometrados en 5 horas 9 minutos y 50 segundos y llegó un minuto por delante del chileno José Ignacio Cornejo (Honda), escolta en el parcial y tercero en la global. El australiano Toby Price (KTM), ganador de la edición de 2019, completó el podio del día, a 1 minuto y 20 segundos del argentino.

En el kilómetro 330, Benavides tuvo una caída y sufrió un fuerte golpe en su nariz que, de todos modos, no le impidió para redondear su mejor jornada en el quinto Dakar personal.

Kevin persigue el sueño de ganar el tradicional rally después de clasificarse cuarto en 2016, segundo en 2018, quinto en 2019 y 19no. el año pasado. El piloto del equipo Monster Honda Energy comanda la clasificación general con un tiempo acumulado de 20 horas, 15 minutos y 39 segundos, con ventaja de 2m.31s. respecto del francés Xavier de Soultrait (Husqvarna). Su hermano menor Luciano Benavides (Husqvarna), de 25 años, cayó del séptimo al décimo puesto de la clasificación, al terminar este jueves en el decimotercer lugar del tramo.

Cinco puestos por detrás llegó el mendocino Franco Caimi (Yamaha), que a su vez es decimosexto en la acumulada de la categoría.

Con respecto a su caída, el salteño indicó: “En una duna salté mucho, pensaba que no había nada del otro lado, me encontré con un hueco muy grande, y el impacto fue muy fuerte. Golpeé con mi casco contra el GPS, y me lastimó la nariz, y me doblé los tobillos, de los cuales uno me duele más que el otro”. “Me levanté y seguí los 180 kilómetros hasta el reabastecimiento, en donde recibí atención médica y me limpiaron la sangre. Después pude continuar. Dicen que sin sufrimiento no hay victorias, así que espero pagar esa cuota hoy”, resaltó Benavídes a Campeones, el nuevo líder de la división de dos ruedas en el Dakar 2021.



TAMBIEN CAVIGLIASSO

La división cuatriciclos también tiene control argentino ya que el defensor del título, el cordobés Nicolás Cavigliasso (Yamaha) consiguió su segunda victoria en esta edición y amplió notoriamente su ventaja en la general. El piloto de General Cabrera saltó el miércoles a la punta con una exigua ventaja de 9 segundos sobre el francés Alexandre Giroud (Yamaha), que ahora se ubica tercero a una diferencia de 47m.23s. después de llegar cuarto en la etapa 5.

El lobense Manuel Andújar (Yamaha), ganador en la cuarta, terminó ayer en el segundo lugar de la prueba y también quedó como escolta en la tabla acumulada con diferencia de 23m.48s.

Cuatro de las cinco etapas del Rally fueron ganadas por cuatriciclos al mando de un argentino: Pablo Copetti, que corre con licencia estadounidense, se impuso en el segmento del lunes; Cavigliasso lo hizo el martes y ayer; mientras que Andújar lo consiguió el miércoles. Copetti, por su parte, ocupa la quinta posición luego de firmar el mismo puesto en el tramo Riyadh-A Qaisimah.



PUDO MEJORAR

En autos, el mendocino Orlando Terranova quedó por primera vez entre los diez primeros y saltó del undécimo al octavo puesto de la general, que lidera "Monsieur Dakar", el francés Stéphane Peterhansel, ganador de trece títulos en el rally más extremo del mundo.

Con su Mini del X-Raid Team, "Orly" Terranova llegó séptimo en la etapa de ayer con un tiempo de 5 horas, 18 horas y 49 segundos, a 9m.24s. del ganador del día, el sudafricano Giniel De Villiers (Toyota). En el segundo puesto arribó su compatriota Brian Baragwanath (Century), con 58 segundos de retraso, y en el tercero Peterhansel, que llegó a 2 minutos y 25 segundos del ganador.

El multicampeón francés supera en la general al qatarí Nasser-Al Attiyah en 6 minutos y 11 segundos, y al español Carlos Sainz, en 48 minutos y 13 segundos.

Por otra parte, en camiones nuevo triunfo en etapas del ruso Sotnikov y su Kamaz, con el cual domina con buena ventaja en la división de los Camiones. El chileno Casale se mantiene sexto.

El representante ruso, a quien acompañan en la cabina por su navegante Ruslan Akhmadeev y su mecánico Ilgiz Akhmetzianov, logra aventajar a sus compatriotas Anton Shibalov, Dmitrii Nikitin e Ivan Tatarinov, por 33m53s, completando el "1-2" de la marca.

Este viernes se concretará la sexta etapa, previa al día de descanso, con un recorrido de 618 kilómetros (485 de especial) entre Al Qaisimah y Hail.



EVOLUCION

Buenas noticias se dieron a conocer sobre el estado de salud de CS Santosh, el piloto indio de moto accidentado en la cuarta etapa del Dakar. El nuevo parte médico indicó que sufrió la dislocación de un hombro y traumatismo craneal, y que los estudios que se le realizaron no han detectado ninguna dolencia que pueda complicar su recuperación.

CS Santosh, piloto del equipo Hero, disputa su séptimo Dakar y ayer tuvo que ser evacuado en helicóptero tras sufrir una dura caída en la primera mitad de la jornada, a la altura del kilómetro 135. Las informaciones iniciales hablaban de su traslado a un centro médico de la capital Riyadh, en condición estable, pero de un coma inducido.