Beca Deportista sunchalense fue para Milena Margaría

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En informe distribuido en la víspera el Concejo Municipal hizo saber que a fines de noviembre de 2020 y en el marco de la Resolución Nº 717, el cuerpo Legislativo local invitó a entidades y periodistas a presentar postulaciones para la entrega de la Beca “Deportista Sunchalense 2021”, reconocimiento vigente desde el año 2012.

Luego del análisis correspondiente, el beneficio fue otorgado a Milena Margaría, joven que se desempeña en la disciplina vóley, actividad que hasta el 2019 la ligó al Club Atlético Unión de Sunchales.

Para recibir la distinción, la cual consiste en el otorgamiento de un aporte económico mensual por el lapso de un año, la deportista local concurrió al Recinto de Sesiones, acompañada por su padre y el periodista deportivo Damián Bartizaghi, que se desenvuelve en el servicio de cable local y en la Dirección de Comunicación del Municipio y que fue quien elevó su postulación.

Los integrantes del Cuerpo Legislativo dialogaron con Milena sobre los logros de su trayectoria, las dificultades y desafíos que presentó la pandemia que estamos atravesando, así como su participación en los diferentes seleccionados provinciales y nacionales: selectivo de la Asociación Rafaelina, selectivo provincial y, actualmente, seleccionado argentino, formando parte de la selección sub 18 de “Las Panteras” con tan solo 15 años.

En las últimas horas, se conoció que Milena forma parte de los 16 nombres elegidos por el cuerpo técnico de la selección menor femenina de vóley, para viajar este fin de semana rumbo a Catamarca e iniciar así el camino del proyecto Club Argentina Andalgalá. El mismo permitirá que el combinado albiceleste se fusione con dicho club para afrontar la Liga Argentina Femenina, lo que servirá como escenario de preparación hacia la clasificación de los Juegos Sudamericanos U18 a disputarse en Chile en 2021.





Fundamentos de la postulación de Milena Margaría



Como se mencionó en el inicio, Milena fue propuesta por el periodista local Damián Bartizaghi, quien destacó los siguientes datos:



-A nivel deportivo, una jugadora con pasado, presente y futuro. No sólo vistiendo la camiseta de Unión de Sunchales, con quien llegó a jugar en primera división con tan solo 14 años, sino también actualmente con los colores del Club Atlético Trebolense, manteniendo el nivel para continuar en los distintos seleccionados, ya sea representando a la Selección Rafaelina, la Selección Santafesina y a la Selección Argentina.



-Por lo mencionado anteriormente, la joven sunchalense es una deportista con gran proyección profesional y, un dato no menor, lleva el nombre de la ciudad de Sunchales por todo el país y el mundo, a través de la disciplina que practica.



-A nivel económico son de puro conocimiento las condiciones financieras del país. Este factor es muy importante, ya que los gastos no corren por cuenta de las comisiones directivas de las selecciones, como si ocurre a nivel profesional en un deporte como el fútbol o el básquet. En este caso, los gastos deben salir en su mayoría desde las arcas del deportista.



-Desde el aspecto humano, “Milena es una chica que pude conocer a través de mi profesión y la relación periodista-deportista, pudiéndole prestar el espacio para dar su primera entrevista televisiva. Tanto su padre como madre hacen un gran esfuerzo para que ella pueda seguir jugando, no solo aportando desde lo económico para los viajes y concentraciones, sino también desde el lado afectivo, en relación a su la valentía de desarraigarse de la ciudad, la familia, los seres queridos”, se expresa además en la postulación.