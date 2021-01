En Santa Fe se mantienen vigentes desde noviembre Locales 08 de enero de 2021 Redacción Por La circulación estará vedada de 23 a 6, salvo trabajadores esenciales, y no se podrá circular ni en auto ni caminando. Es lo que manifestó la ministra de Salud Sonia Martorano. Perotti adelantó que acatará la medida nacional. No se conoce si habrá modificaciones en la provincia.

Mientras se espera que el presidente Alberto Fernández de a conocer el decreto con las restricciones que anunciaron luego de la videoconferencia con gobernadores, en el marco de los crecientes casos de coronavirus, la incógnita está en si la provincia de Santa Fe tomará el DNU en su totalidad, o efectuará algunos cambios teniendo en cuenta las particularidades locales. De todos modos, cabe recordar que en Santa Fe ya hay restricciones horarias en vigencia de acuerdo a lo que establece un decreto del gobernador Omar Perotti que data del 27 de noviembre de 2020. Basta salir a la calle durante la madrugada para comprobar que estas disposiciones no siempre se cumplen. El decreto N.º 1.527, firmado además por la ministra de Salud Sonia Martorano, establece que en todas las localidades de los departamentos Rosario, Caseros, Constitución, General López, San Lorenzo, La Capital, Castellanos y Las Colonias la actividad del comercio mayorista y minorista de venta de mercaderías de rubros no esenciales, con atención al público en los locales, no puede extenderse más allá de las 21.

Igualmente, si bien el gobernador Omar Perotti adelantó que se sumará a las medidas sugeridas por Nación, resta saber si en la provincia o ciudad de Santa Fe se tomarán otras decisiones. Perotti, según señaló este miércoles, definiría las modificaciones luego de conocer el decreto del gobierno nacional. Sin embargo, la ministra de Salud de la provincia Sonia Martorano anticipó que si la restricción es de 23 a 6, como la recomendación nacional, no solo se controlará la circulación de vehículos sino también de peatones en la vía pública. “Sería total, pero estamos a la espera. La idea es que no haya nadie en las calles, ni a pie”, afirmó la funcionaria.

En cuanto al reclamo de las actividades que funcionan en horario nocturno como restaurantes y bares, que fueron unos de los sectores más afectados por la habilitación tardía de apertura en medio de la cuarentena, Martorano destacó que “nadie quiere afectar lo económico por eso se estudia el horario". Ante eso, sugirió que los locales gastronómicos “podrían comenzar antes, estamos en una pandemia y tenemos que tener una población más cuidada”.

Este jueves por la tarde, Perotti hizo nuevas declaraciones pero no puntualizó el alcance que tendrán las medidas en Santa Fe. "Lo que estamos haciendo es esperar el decreto, ver su redacción final y después proceder a la adecuación de la provincia a ese decreto nacional con las particularidades que se ha dado", dijo en conferencia de prensa en una recorrida que hizo por las obras del canal Vila Cululú y Cañada Sunchales. "Vamos a estar viendo el decreto a partir de qué fechas, hasta qué fechas lo está planteando y en base a eso poner una fecha de inicio y de fin en la provincia de Santa Fe", fue lo que pudo precisar el gobernador.