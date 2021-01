Los comerciantes “nocturnos” advierten que no resistirán Locales 08 de enero de 2021 Redacción Por Genera preocupación el impacto sobre el sector gastronómico que tendrán las medidas para restringir la circulación nocturna. Desde la Comisión de Comercios y Servicios del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, pidieron a las autoridades que eviten resentir una vez más la actividad gastronómica y de entretenimientos.

FOTO PRENSA CCIRR NUEVAS MEDIDAS. Desde el CCIRR esperan que no sean perjudiciales para la actividad gastronómica.

En un breve encuentro para analizar la situación actual del COVID-19, referentes de la Comisión de Comercios y Servicios del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, plantearon la importancia de que las medidas oficiales para restringir la circulación nocturna en todo el país por la dinámica de contagios, no generen perjuicios para la actividad gastronómica y del entretenimiento, fuertemente golpeadas desde el inicio de la pandemia en marzo del año pasado. Considerando que gran parte de la problemática radica en los encuentros clandestinos, los empresarios gastronómicos pidieron evitar medidas donde paguen "justos por pecadores".

Finalmente, en línea con lo expuesto desde el principio, se manifestó la importancia de redoblar los esfuerzos para respetar los protocolos de prevención, en un marco de convivencia equilibrada con el virus, con un alto contenido de responsabilidad individual. De lo contrario, estaremos frente a un escenario de desgastante incertidumbre hasta el momento que la vacuna nos inmunice o algún tratamiento efectivo sea conocido.



SECTOR EN CRISIS

Según datos de la Federación Empresarial Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), la caída de la hotelería y gastronomía es 8 veces peor que la del resto de la economía. Según información difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC), en base a la encuesta de ocupación hotelera, en octubre, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros y parahoteleros cayeron un 9%% en relación al mismo mes del 2019. A su vez, según los últimos informes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en el último mes del año, las ventas cayeron 8% anual (medidas en cantidades) y las ventas minoristas por Reyes cayeron 14,4% este año frente a igual fecha del año pasado a precios constantes. CAME también indicó que se puede estimar que en 2020 cerraron 90.700 locales, 41.200 pymes y quedaron afectados 185.300 trabajadores. Los rubros con más cierres fueron indumentaria, calzados y decoración y textiles para el hogar.

Al mismo tiempo, se plantearon preocupaciones por las demoras del gobierno provincial para reglamentar la ley de "Emergencia Provincial del sector Turístico y otros", aprobada en octubre, y que está destinada a la contención, asistencia, reactivación y reconversión de actividades de servicios afectadas por la pandemia. En línea con el tema, también se recordó que el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) dejará de funcionar como tal, para dar lugar al Programa de Recuperación Productiva (REPRO II), donde los beneficios son sustancialmente menores.