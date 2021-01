En noviembre tuvo un repunte la construcción Nacionales 08 de enero de 2021 Redacción Por POR PRIMERA VEZ DESDE LA PANDEMIA

La primera variación positiva desde la pandemia.

BUENOS AIRES, 8 (NA). - La industria de la construcción registró en noviembre un aumento interanual del 6,2%, la primera variación positiva desde el inicio de la crisis sanitaria, informó el INDEC.

No obstante, la actividad aún sufre una caída del 22,8% interanual en los primeros once meses del 2020.

En noviembre el indicador mostró una variación positiva del 7,2% respecto de octubre y el índice serie tendencia-ciclo registró también una suba de 3,5% en la misma comparación, alcanzando siete meses consecutivos de suba.

En la serie sin estacionalidad se aceleró el crecimiento respecto del 3,5% mensual registrado de octubre, superando así en 16,8% el nivel pre-COVID de febrero, el mayor nivel desde septiembre de 2019, destacó el Ministerio de Economía.

La caída del 22,8% en los primeros once meses del año recorta la brusca baja de casi 40% interanual que se había acumulado hasta junio.

En octubre la industria recuperó 13.000 puestos de trabajo, al llegar a los 331.000 empleos registrados, por encima de los 318.000 de septiembre, pero el nivel de ocupación todavía se encuentra un 19,5% por debajo del registrado en octubre del 2020.

La encuesta cualitativa industrial que realiza el INDEC arrojó que el 41,5% de las empresas que realizan proyectos privados prevé que el nivel de actividad aumentará, y entre las compañías dedicadas a obras públicas, un 35,7% también estimó que ocurrirá lo propio durante los próximos tres meses.

La comercialización de insumos en el sector registró en noviembre subas interanuales del 31,1% en placas de yeso; 29,9% en ladrillos huecos; 25,1% en cemento portland; 15,1% en pinturas; 11% en cales; 10,5% en artículos sanitarios de cerámica; 6,2% en pisos y revestimientos cerámicos y 2,7% en hierro redondo y aceros.

Si se analiza el consumo acumulado de insumos en los once primeros meses del 2020, se registran bajas del 59,7% en hormigón elaborado; 57,8% en asfalto; 44,3% en mosaicos; 40,8% en grifería, tubos de acero y vidrio; 34,9% en yeso; 22,4% en hierro y aceros; 14,7% en cemento y 13,2% en artículos sanitarios de cerámica, entre otros.



EN LA INDUSTRIA

La producción industrial creció un 4,5% interanual en noviembre y revirtió así la caída de 3,1% de octubre, informó el INDEC.

En los primeros once meses de 2020, la actividad fabril acumuló una baja del 8,6% interanual.

Sin estacionalidad, el indicador creció 3,5% mensual -tras la baja de 1,5% de octubre- y se ubica 0,2% por encima del nivel de febrero (pre-COVID), por primera vez en el año, destacó el Ministerio de Economía.

Asimismo, la serie tendencia-ciclo (estimación más estable según Economía), creció 1,2% mensual y lleva siete meses en alza, alcanzando el mayor nivel desde noviembre de 2019.

Según el índice, crecieron en forma interanual 10 de 16 sectores que lo integran.

Las subas estuvieron lideradas por Maquinaria y Equipo; Otros equipos, aparatos e instrumentos; Minerales no Metálicos y Vehículos automotores.

En noviembre el sector de Maquinaria y Equipo creció 30,9% interanual, el de Otros equipos, aparatos e instrumentos también 30,9% y la elaboración de insumos para la construcción un 15,3%, en la misma comparación.

Le siguió el sector de Vehículos Automotores, con un alza del 15,3% interanual, y se recuperó de la caída de octubre.