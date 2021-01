"Darnos una alegría y alegrar a mucha gente" Deportes 07 de enero de 2021 Redacción Por Martín Alemandi, que se había lesionado justamente hace 14 meses ante 9 de Julio en el Soltermam, nos contó sobre sus expectativas y las de Ben Hur.

FOTO J. PAIRETTI ILUSIONADO./ Alemandi, lateral o volante izquierdo, se recuperó de buena forma.

El domingo se pone en marcha el Regional Amateur, en 2021 pero con el arrastre de lo que no se pudo completar el año pasado, ya que por eso estarán una cantidad determinada de equipos que estaban en competencia en ese momento. Para Ben Hur el desafío es el de siempre en los últimos años, tratar de ascender, y lo tiene bien claro su cuerpo técnico y plantel.

Para Martín Alemandi, esta reanudación tiene un plus porque marcará su vuelta a las canchas de manera oficial, luego que en noviembre de 2019 sufriera una dura lesión de rodilla, justamente en el Soltermam y ante 9 de Julio. El joven lateral izquierdo,de 21 años, que desde su inserción en el primer equipo tuvo la confianza del entrenador Carlos Trullet, nos contó sus sensaciones a pocos días de salir a la cancha.

En cuanto a lo grupal y cómo está el plantel, mencionó que "llegamos muy bien, por el lado de lo físico estamos a punto y ultimando detalles desde la parte futbolística. Pero nos encontramos en muy buena forma".

Luego de 14 meses se dará su entrada a un campo de juego para un partido por los puntos y le consultamos sobre si llega de la manera que lo esperaba, tras todo ese tiempo, donde en realidad no se perdió nada desde lo competitivo porque no hubo actividad debido a la pandemia.

"La verdad que sí, me costó bastante pero a la vez nunca dejé de entrenarme y de cuidarme hasta estando en proceso de recuperación de la lesión. Puedo decir que estoy muy contento por como estoy y como me preparé para este desafío que resulta muy importante para mi, y todos los que me rodean. Espero que nos demos una alegría y alegrar a mucha gente que está detrás de esto", manifestó con una mezcla de satisfacción e ilusión.

Pese a que el destino marcó que sea el mismo campo de juego y el mismo rival de aquella noche por Liga Rafaelina cuando sufrió la lesión, aclaró que "no creo que mi revancha sea esa, sino mas bien demostrarme a mi mismo que estoy para cosas importantes, a pesar de los malos momentos y ayudar a mis compañeros para que podamos lograr el ascenso".

Como jugador surgido del Club, que ha hecho todo el recorrido hasta la primera, sin dudas que afrontar este tipo de partidos y torneos con los objetivos que se tienen planteados, es para disfrutarlo. En ese aspecto, Martín mencionó con orgullo que "desde chico ir a la cancha y que el club esté buscando hace muchos años este logro, se convierte en un sueño para mí hacerlo realidad. Soy hincha de Ben Hur, casi todo mi entorno también, imaginate lo que significa para mi".