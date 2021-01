Doblete de Messi en el pendiente Deportes 07 de enero de 2021 Redacción Por ESPAÑA

Dos goles de Lionel Messi le permitieron ayer a Barcelona vencer a Athletic Bilbao por 3 a 2, en un partido pendiente de la segunda fecha de la Liga de España, y quedó tercero en la tabla de posiciones.

Con este resultado el líder sigue siendo Atlético Madrid, con 38 puntos, seguido por Real Madrid con 36 y tercero Barcelona que suma 31 unidades, aunque el "colchonero" adeuda dos partidos.

El equipo "culé" se impuso con los goles de Pedri, a los 14 minutos del primer tiempo, y Messi, a los 38 del inicio y 17 del complemento.

El conjunto "vasco" se había puesto en ventaja a los 3 de iniciado el juego con un tanto de Iñaki Williams, y luego descontó Iker Muniain, a los 45 del final.



COPA DEL REY

Este jueves estarán jugando: Pontovedra vs Cádiz, Yeclano vs Valencia, Alcoyano vs Huesca, Las Rozas vs Eibar.