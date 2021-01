Estudiantes de Río Cuarto y Chaco For Ever en Rafaela Deportes 07 de enero de 2021 Redacción Por COPA ARGENTINA

Estudiantes de Río Cuarto, de la Primera Nacional, jugará hoy ante Chaco For Ever, del Federal A, por los 32vos de final de la Copa Argentina de fútbol en el estadio Nuevo Monumental de Atlético de Rafaela.

El encuentro comenzará a las 18, con televisación de TyC Sports, y el vencedor se clasificará para los 16vos de la competencia y allí tendrá como rival a Arsenal o Huracán Las Heras de Mendoza.



Probables formaciones

Estudiantes de Río Cuarto: Luis Ardente; Gastón Benavídez, Nicolás Ferreyra, Gonzalo Maffini y Lucas Suárez; Maximiliano Comba, Gastón Bottino, Nahuel Cainelli y Gastón Benavídez; Ibrahim Hesar y Bruno Sepúlveda. DT: Marcelo Vázquez.



Chaco For Ever: Gastón Canuto; Marcos Fissore, Rodrigo Lechner, Alan Giménez y Jonathan Medina; Renzo Riquelme, Emmanuel Giménez e Ignacio Ruano; Ricardo Villar; Diego Magno y Julio Cáceres. DT: Daniel Cravero.



SIGUE TEMPERLEY

Temperley avanzó a la próxima instancia de la Copa Argentina, tras vencer por 4 a 2 en la definición por penales a Deportivo Riestra, luego de igualar 0 a 0 los noventa minutos reglamentarios, del partido disputado ayer en el estadio de Estudiantes de Buenos Aires, por los 32avos. de final.

Temperley se enfrentará en los 16avos. de final a Talleres de Remedios de Escalada, que milita en Primera B.