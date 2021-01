Cuba promueve consumo de carne de cobayo por más proteína que la bovina y porcina SUPLEMENTO RURAL 07 de enero de 2021 Redacción Por El animal se presentó como "una alternativa rápida y sostenible para alcanzar la soberanía alimentaria", en el marco de la crisis que se profundizó con la pandemia de Covid-19.

El gobierno de Cuba comenzó a promover el consumo de carne de cobayo para hacer frente a la crisis alimentaria.

Es que en el marco de la pandemia de coronavirus la situación empeoró y profundizó el déficit en la generación de alimentos. Por eso, el régimen impulsa la cría de estos animales como alternativa.

El cobayo es un roedor oriundo de América del Sur, también conocido como cuy, cuis, curiel o conejillo de india, según el país.

Según informó el portal Directorio Cubano y replicó Infocampo, la iniciativa se presentó en el Noticiero Nacional de Televisión durante un taller culinario que se celebró en la provincia de Mayabeque.

Allí, expertos recomendaron a la población tanto la crianza como el consumo del cobayo. Durante el evento se degustaron más de una decena de platos con este ingrediente principal.



UNA ALTERNATIVA

ALIMENTARIA

El animal se presentó como "una alternativa rápida y sostenible para alcanzar la soberanía alimentaria".

"El contenido promedio de la proteína del cuy es del 19%, superando a los de las carnes porcina y bovina", señalaron los especialistas.

A su vez, indicaron que su consumo es un "aliado clave contra la anemia y la desnutrición".



MODO DE CONSUMO

Por su parte, Ismael Arjona Núñez -chef internacional de la Asociación Culinaria de Mayabeque-, sostuvo que esa carne se puede consumir en diferentes variantes.

Según explicó, se puede deshuesar y moler la carne "para hacer preparaciones como albóndigas o hamburguesas".

En este sentido, Bárbara Rodríguez Rey -presidenta de la Sociedad de Cunicultores y Cuycultores de ACPA en Mayabeque-, llamó a la necesidad de constituir "órganos de base", y crear "grupos de capacitación" para fomentar la crianza de ese roedor.



DETALLES

En tanto, Samuel Cabrera Zamora, productor de Mayabeque, explicó que los cubanos compran el animal como mascota, pero "los que lo prueban, ya lo compran para comer", y remarcó que se trata de "una crianza muy sencilla y muy fácil porque el cuy come de todo".



EL COBAYO

Es un animal herbívoro, por lo que el aporte de fibra en el alimento es indispensable. Por otro lado, el aporte de vitamina C es altamente necesario, pues si en la crianza no se les proporciona vitamina C, pueden llegar a morir, así que se debe incluir en su dieta pimiento, guayaba (se debe de administrar en pocas cantidades debido a su alto contenido de azúcar), y nunca productos altamente cítricos, como la naranja, el pomelo o el limón.

Una dieta bien equilibrada deberá componerse de verduras y hortalizas frescas, heno, agua, todo ello complementado con croquetas o comida comercial.

Para prevenir deficiencias hay que procurar a la mascota una dieta variada.

El heno sirve para cubrir las necesidades de hidratos de carbono y de fibra. La alfalfa les otorga calcio para sus huesos y es fundamental. La fruta y la verdura ayudan a satisfacer sus necesidades de vitaminas y gran parte del líquido necesario.

Para la comida conviene utilizar recipientes de barro cerámico pesados que resistan la inclinación y consiguiente caída del alimento. Sus lados deben ser lo bastante altos para mantener el material de cama y las heces lejos de la comida.

Por otro lado, es muy importante que toda la comida fresca que se le dé esté a temperatura ambiente, y nunca puede estar recién sacada del refrigerador.

Gran parte de sus necesidades de líquidos quedan cubiertas por la ingestión de alimentos frescos. Deben tener siempre a su disposición un bebedero con agua limpia y fresca.