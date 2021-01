Crecieron ventas y el consumo SUPLEMENTO RURAL 07 de enero de 2021 Redacción Por PRODUCTOS LACTEOS

Durante enero y octubre, las ventas de productos lácteos alcanzaron a 1.930.532 toneladas que representan un incremento del 4,2% con respecto al mismo período de 2019 (1.852.796 toneladas), mientras que en litros de leche equivalente, el aumento fue de 2,4%.

Son datos del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, organismo que depende del Ministerio de Agricultura, que describió que "la evolución de las ventas fue dispar".

Destacó Noticias Agropecuarias que el Ocla detalló que las ventas de leches no refrigeradas aumentaron 27,7% mientras las leches chocolatadas cayeron 30,3%.

Por otro lado, bajaron las ventas de productos con mayor valor agregado y/o unitario, como yogures en potes, flanes y postres, leches saborizadas, quesos duros y semiduros.

"Lamentablemente, todos estos últimos son los que aportan mayor contribución marginal al negocio de la cadena industrial y por ende su posible traslación al sector primario".

En el caso de las exportaciones de lácteos, el Observatorio dijo que crecieron 31,6%.



TIEMPO DE CONSUMO

En base al balance lácteo estimado por Ocla a octubre del 2020 surge que el consumo per cápita acumulado hasta octubre del 2020 es de 152,8 litros/habitante de leche equivalente, versus 151,9 en igual período de 2019 (+0,6%).

"Si anualizamos el consumo per cápita corregido por igual cantidad de días entre años, el consumo para 2020 sería de 182,8 litros/habitante y por año, es decir un 0,3% superior al 2019".

La entidad agregó que "el sostenimiento del consumo, incluso con valores levemente por encima del año pasado, responde básicamente a las ayudas sociales en todas sus formas (AUH, tarjeta alimentaria, IFE, etc.), que se destinaron a un consumo de lácteos más básicos y a las mayores compras de los diferentes gobiernos nacional, provinciales y municipales de leches fluidas y en polvo para asistencia alimentaria".



HABITOS DE COMPRAS

Entre enero y octubre se vio un cambio importante en la forma de comprar de los consumidores, ya que se hacen en forma más puntual, en negocios de cercanía y mayoristas, de mayor valor (canastos más grandes), con menor frecuencia en las misma (menos visitas).

"Producto de las compras para stock familiar y por los controles de precios (máximos y cuidados), se visualiza un incremento significativo en las leches no refrigeradas y una situación similar en manteca, dulce de leche, quesos cremosos y yogures bebibles de litro".