Se alientan las exportaciones y se eliminan retenciones para las economías regionales SUPLEMENTO RURAL 07 de enero de 2021 Redacción Por UNA MEDIDA BIEN RECIBIDA EN FORMA GENERALIZADA

FOTO INTERNET BENEFICIADOS. Las carnes caprinas y ovinas están entre los productos.

Con la publicación del Decreto 1060/20, el Gobierno nacional dispuso la eliminación de los aranceles de exportación de numerosos productos generados en las economías regionales.

La medida, que se publicó en el Boletín Oficial, procura alentar las exportaciones de productos con valor agregado.

"La mayoría de las posiciones arancelarias de las economías regionales bajaron a cero", indicó el secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Marcelo Alós, según una publicación de Noticias Agropecuarias.



MODIFICACIONES

ARANCELARIAS

La eliminación del arancel está incluida en el decreto 1060 publicado en el Boletín Oficial, que también incluye modificaciones arancelarias para productos no agrarios, puntualizó Télam.

La iniciativa oficial explicita en sus fundamentos, que "en los bienes agroindustriales, se identificó en una primera revisión la potencialidad de determinadas economías regionales en términos de crecimiento de las inversiones, la producción y las exportaciones que generará creación de empleo en forma directa e indirecta en todas las provincias del país".

Agregó que "se fija para esas mercaderías un Derecho de Exportación del Cero por ciento (0 %) como medida concreta para contribuir a aumentar la producción y las exportaciones".



APOYO A LOS

PRODUCTORES

Al respecto el funcionario explicó que "se busca apoyar a los productores y a las cadenas de valor asociadas y de esta forma recuperar los niveles históricos de exportación, para fomentar el desarrollo de la industria".

La eliminación de los aranceles para la mayoría de los productos de las economías regionales apunta a apoyar a los productores.

Alós aclaró que no se modificaron los aranceles de productos como la carne bovina o la leche, porque "si les bajamos los derechos de exportación puede tener impacto en el mercado interno".



ACOMPAÑA UN

GRAN ESFUERZO

La eliminación de los aranceles para la mayoría de los productos de las economías regionales "viene a acompañar el gran esfuerzo que realizan los productores de estas economías para mantener la producción y abrir nuevos mercados en un contexto complejo como el de este año", destacó en un comunicado Luis Basterra, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Y agregó que "desde que iniciamos la gestión trabajamos con un fuerte direccionamiento para impulsar a las economías regionales con un criterio de equidad territorial, a través de cada una de las acciones que impulsamos desde el Ministerio".



SE GENERA VALOR

AGREGADO

Por su parte, Alós destacó que "las economías regionales generan mucho valor agregado, mucho arraigo en el territorio; equidad social y territorial".

"La eliminación de los aranceles es para que el dinamismo de las economías regionales se acelere y con la expectativa de que vuelvan a tomar impulso en exportaciones que generan los dólares que la economía argentina necesita", remarcó Alós.



LOS SECTORES

BENEFICIADOS

Las cadenas alcanzadas por el nuevo arancel 0% son las de carne ovina y caprina, huevos, acuicultura, apícola, productos hortícolas (tomate, pimientos, cebolla, ajos, puerros, espárrago, etc), hongos, olivícola, maíz pisingallo, legumbres, papa y mandioca.

También la producción de frutos secos, frutas tropicales, cítricos dulces, cítricos, uva en fresco y pasas de uva, cucurbitáceas, frutas de carozo, frutas finas, peras y manzanas, infusiones, semillas, quínoa, especies, alfalfa, alimentos en base a frutas, jugos de frutas y aceites y esencias de cítricos.

Para este año, según Alós, el piso es "que podamos crecer en volumen y valor en los mercados que ya tenemos", y la meta es "conseguir más mercados para alcanzar y diversificar la oferta exportable".



A QUIENES ALCANZA

La reducción de los aranceles es un beneficio que alcanza a 1921 mil trabajadores.

"Vamos a trabajar con Cancillería", a partir de un convenio que ya tiene el ministerio conducido por Basterra, "para poder sostener los mercados a los que estamos llegando y conseguir nuevos", indicó Alós.

Entre otros destinos, Brasil es un comprador de frutas de carozo, uva de mesa, y ajo; Asia de fruta fina; Rusia de peras y manzanas, “sólo para mencionar algunos productos”.

Para Alós, "los productos que hacen las economías regionales son cada vez más sofisticados, eso permite ganar nuevos mercados, porque no se trata sólo de materia prima, sino de productos de calidad, casi terminados".

El universo de productores de alimentos y bebidas de las distintas regiones del país, alcanzados por la eliminación de los aranceles, reúnen al 41% del empleo del sector y generan el 24% del total de las exportaciones del rubro.

Y desde el Ministerio precisaron que las economías regionales impactadas por la decisión "involucran de manera directa a 192.000 trabajadores en todo el territorio nacional".