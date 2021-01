José Luis Rodríguez se vacunó contra el Covid Información General 07 de enero de 2021 Redacción Por El cantante ha padecido de sus vías respiratorias desde hace tres años pero ahora se encuentra renovado a pesar de la enfermedad.

El cantante José Luis Rodríguez “El Puma” anunció que se ha sometido al proceso de vacunación en contra del COVID-19 luego de haber pasado tres años de haber tenido una fuerte cirugía en el que le realizaron un trasplante doble de pulmones.

Y es que el Puma no ha pasado por momentos de buena salud pues sus problemas respiratorios han sido una constante desde hace algunos años debido al consumo de tabaco y al desgaste que tiene por su profesión. El cantante venezolano tuvo que someterse a una cirugía de emergencia debido a que sus pulmones presentaban un enfisema, lo que habría hecho que literalmente se los tuvieran que cambiar, informó Teleshow.

Fue mediante una publicación de Instagram en donde agradeció haber cumplido los tres años sin mayores complicaciones de forma humilde a Dios, a los médicos, al donante y a su familia por haberle ayudado a tener una segunda oportunidad de vivir. Así lo dijo:

El 17 de diciembre de 2017 fue mi trasplante de pulmones. Sigo dando gracias a Dios, al donante y a la familia del donante; a los médicos, enfermeras, personal clínico y por supuesto a mi familia, sin ellos no estuviese escribiendo estas líneas

Además compartió que sus aprendizajes durante este periodo tan complicado para la humanidad en general es que hay que tomarlo con calma y no acelerarse “en el camino” pues al final lo que importa es que si uno cae, uno tiene que decidir levantarse, pues eso es lo más trascendental de todo:

Aprendí a que no porque se vaya más de prisa se llega primero. La vida es una carrera de resistencia donde lo importante no es andar velozmente sin disfrutar el aquí́ y el ahora, al igual que no importa caerse sino levantarse.

Por si esto fuera poco, después de su intervención comenzaron a aparecer los casos positivos de COVID-19, por lo que el venezolano se convirtió inmediatamente en un paciente que pudo tener mucho riesgo ante la enfermedad. Sin embargo, en cuanto estuvo disponible la vacuna, cantante fue uno de los primeros que recibió la vacuna, como lo confirmó a través de otra publicación en Instagram en donde aparece aplicándosela.

El comentario con el que agradeció a los médicos, al personal de salud, a la ciencia y a Dios por haberle permitido tener las posibilidades de seguir viviendo y dijo que tendrá que asistir nuevamente a vacunarse luego de cuatro semanas, para aplicar el refuerzo de su dosis:

Te agradezco la atención, al doctor también por acompañarme en este tránsito y vamos por la segunda dosis dentro de cuatro semanas. Esperemos en Dios que esto se erradique de la Tierra (…), después de la segunda dosis les cuento cómo va el rollo

El cantante afirmó que ya ha pasado el segundo día desde que se inyectó y que su estado de salud es muy bueno. También hizo un hincapié para que la población en general asista por su vacuna para poder erradicar las cifras tan negativas que ha dado la enfermedad:

"Ya hoy es el segundo día luego de la primera dosis, y a Dios gracias todo ha sido excelente. Exhorto a todas las personas que tengan la oportunidad de vacunarse, que no duden en hacerlo, solo así saldremos de esta pandemia".