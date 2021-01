Ayer entregaron premios Región 07 de enero de 2021 Redacción Por SUARDI

SUARDI. - Ayer por la mañana el intendente, Hugo Boscarol, junto a la secretaria de Finanzas, Jimena Lingua y a las

representantes del Área de Cultura y Educación, Marianela Mottura y Noelia Narbona, hicieron entrega de los premios del concurso Abrile las Puertas a la Navidad.

El principal objetivo de esta convocatoria fue vestir una vez más de fiesta nuestra localidad, incentivando a los vecinos a participar decorando sus hogares.

El método para elegir a los ganadores fue el siguiente: una vez recibidas las fotos, las mismas se publicaron en la página de Facebook de la Municipalidad, erigiéndose como ganadora la foto que recibía más “Me Gusta”.

El certamen estuvo dividido en tres categorías: “Comercios”, “Instituciones” y “Particulares”. Cabe destacar que sumando las tres categorías hubo un total de 15 participantes en el concurso.



NÓMINA DE GANADORES

CATEGORÍA PARTICULARES

Ganador: Flia. Noguera (57 Me Gusta) $3000

CATEGORÍA INSTITUCIONES

Ganador: Escuela “Bartolomé Mitre” N° 559 (36 Me Gusta) $5000

CATEGORÍA COMERCIOS

Ganador: “Motivarte” (65 Me Gusta) $3000

Además del monto en efectivo los ganadores recibieron un cuadro con la respectiva imagen ganadora.

También en dicho acto se reconoció con un obsequio la participación de Alejandro Caco Ramirez en su interpretación de Papá Noel recorriendo las calles de la ciudad el pasado 24 de diciembre junto al Consejo de la Juventud.