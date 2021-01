Un nuevo centro para el operativo de vacunación Locales 07 de enero de 2021 Redacción Por SE HABILITO EN LA CIUDAD DE ROSARIO

FOTO INFORMACION PUBLICA EN ROSARIO. El nuevo espacio en el Galpón 17 de la Avenida Belgrano.

En el marco de la campaña de vacunación contra el COVID-19, el gobierno de la provincia sumó, desde el pasado martes, un nuevo punto de inoculación para personal de la primera línea de salud de efectores privados.

Dicho espacio, que funciona en el Galpón 17 de la ciudad de Rosario, se anexó a los 35 ya existentes en todo el territorio santafesino que aplican las primeras dosis de la vacuna Sputnik V que arribaron al país la semana pasada.

Presente en el lugar, la ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, explicó que "la vacunación se está desarrollando en toda la provincia de forma normal. Tuvimos días festivos, un fin de semana largo donde quizás hubo una menor cantidad de vacunados, pero estamos retomando la actividad".

En esa línea, detalló que "tenemos casi 4.000 vacunados en todo el territorio y ahora se agrega un punto más para aquellos trabajadores de la salud de efectores privados que no tienen vacunatorios en sus estructuras".

A continuación, la funcionaria recordó que la ciudadanía debe seguir con los cuidados que demanda la pandemia: "Estamos celebrando que llegó la vacuna en el mismo año de la pandemia, estamos vacunando en distintos puntos, llegando a esos lugares donde no hay vacunatorios, pero si no cambiamos nuestras conductas, si no nos cuidamos, no sirve".

Por otro lado, señaló cómo seguirán llegando dosis a la provincia: "Al país ingresaron 300.000, de las cuales se distribuyeron 150.000 y las primeras 12.000 ya están acá".

De la remesa, dijo, debe llegar un segundo envío con igual cantidad: "Creemos que será la semana que viene, pero como todavía tenemos de la primera tanda, estamos distribuyendo sin inconvenientes".

Finalmente, consultada sobre cuándo finalizará la vacunación para el personal esencial, Martorano explicó: "El personal de salud comprende 75.000 personas; tenemos 12.000 vacunas y van a venir otras 12.000. Nos faltan 50.000 para personal de salud y otras 30,000 para agentes de seguridad. Cuando llegue ese número, sobre fines de enero, podríamos concluir con ese segmento".



NUEVO ESPACIO

Desde el martes de esta semana, en el Galpón 17 de la ciudad de Rosario, ubicado en Avenida Belgrano al 500, se efectúa la vacunación a personal de salud de efectores privados dedicados a laboratorios COVID-19 y servicios de emergencia y traslado.

Durante la primera jornada, en este punto se colocarán un número aproximado de 200 dosis. En tanto que, a nivel provincial, el total de inoculados asciende a casi cuatro mil agentes de salud.